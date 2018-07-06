США обвинили Россию в дестабилизации НАТО

Россия пытается дестабилизировать НАТО путем привлечения на свою сторону Турции. Об этом постоянная представительница США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила в эфире ток-шоу Fox News Sunday, которое канал показал в воскресенье, 8 июля.

"Я действительно думаю, что Россия пытается переманить на свою сторону Турцию. Они (русские. - Ред.) пытаются переманить многих наших союзников", - подчеркнула постпред США. "Они хотят дестабилизировать самый сильный оборонный альянс в мировой истории, коим является НАТО", - добавила она.

США - против поставок С-400 Анкаре

По словам Хатчисон, Североатлантический альянс - против приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнула американский дипломат.

Позднее на заявления постпреда США отреагировали в российской Госдуме. Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин выразил мнение, что поведение американской стороны представляет собой "явное лоббирование" интересов американского военно-промышленного комплекса.

Контракт на продажу Анкаре четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов был подписан в июле 2017 года. Москва может начать их поставки более чем на полгода раньше намеченного срока - уже в июле 2019 года.

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