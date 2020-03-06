 США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на 1 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2020

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Мир

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на 1 млрд долларов

По заключению министерства юстиции США, бизнесмен при отказе от гражданства США утаил значительную часть доходов, чтобы снизить сумму налога на экспатриацию. Тинькову грозит до шести лет лишения свободы.

Олег Тиньков

Министерство юстиции США предъявило российскому бизнесмену Олегу Тинькову обвинение в налоговом мошенничестве. Как следует из сообщения, обнародованного на сайте министерства в четверг, 5 марта, Тиньков при отказе от гражданства США утаил 1 млрд долларов в активах и доходах, чтобы снизить сумму налога на экспатриацию (exit tax).

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков являлся мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.

Через три дня после IPO Тиньков вышел из гражданства США и по закону должен был заплатить exit tax. Чтобы добиться снижения налога, он подал в налоговую службу США недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год якобы составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов - 300 тысяч долларов, следует из документа.

До шести лет лишения свободы

Обвинительное заключение в отношении Тинькова было составлено в сентябре 2019 года, но обнародовано лишь сейчас. В нем содержатся два пункта обвинения, по каждому из которых бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы, и штраф, размер которого не уточняется.

О претензиях налогового управления США к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. Из-за них Тинькова намеревались взять под стражу в Лондоне, но он остался на свободе под залог в 20 млн фунтов стерлингов. Тинькова также обязали сдать российский и кипрский паспорта, документ о разрешении на ПМЖ в Италии и регулярно отмечаться в полиции. Суд в Лондоне решает вопрос о его экстрадиции в США. Тиньков участвует в судебных заседаниях в качестве частного лица. Следующее заседание назначено на 27 апреля.

Олег Тиньков являлся гражданином США с 1996 по 2013 годы.

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    Автор: Ирина Филатова


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