США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на 1 млрд долларов

Министерство юстиции США предъявило российскому бизнесмену Олегу Тинькову обвинение в налоговом мошенничестве. Как следует из сообщения, обнародованного на сайте министерства в четверг, 5 марта, Тиньков при отказе от гражданства США утаил 1 млрд долларов в активах и доходах, чтобы снизить сумму налога на экспатриацию (exit tax).

Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков являлся мажоритарным акционером TCS Group Holding, которая в 2013 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже. В результате стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.

Через три дня после IPO Тиньков вышел из гражданства США и по закону должен был заплатить exit tax. Чтобы добиться снижения налога, он подал в налоговую службу США недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год якобы составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов - 300 тысяч долларов, следует из документа.

До шести лет лишения свободы

Обвинительное заключение в отношении Тинькова было составлено в сентябре 2019 года, но обнародовано лишь сейчас. В нем содержатся два пункта обвинения, по каждому из которых бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы, и штраф, размер которого не уточняется.

О претензиях налогового управления США к Олегу Тинькову стало известно 28 февраля. Из-за них Тинькова намеревались взять под стражу в Лондоне, но он остался на свободе под залог в 20 млн фунтов стерлингов. Тинькова также обязали сдать российский и кипрский паспорта, документ о разрешении на ПМЖ в Италии и регулярно отмечаться в полиции. Суд в Лондоне решает вопрос о его экстрадиции в США. Тиньков участвует в судебных заседаниях в качестве частного лица. Следующее заседание назначено на 27 апреля.

Олег Тиньков являлся гражданином США с 1996 по 2013 годы.

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