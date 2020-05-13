США обвинили Кубу в отказе сотрудничать с ними в борьбе с терроризмом

США внесли Кубу в черный список стран, которые не в полной мере сотрудничают с ними в сфере борьбы с терроризмом. Обосновывая это решение, Госдепартамент США в среду, 13 мая, указал, что на Кубе находятся члены колумбийской леворадикальной организации АНО, которые въехали туда в 2017 году.

Директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио отверг обвинения Вашингтона, заявив, что его страны сама "является жертвой терроризма". "Террористические акты, совершенные правительством США против Кубы, имеют долгую историю, власти США причастны к тем, кто организовал, финансировал и осуществлял подобные действия", - написал Фернандес де Коссио на своей странице в Twitter.

Помимо Кубы в черном списке США числятся еще восемь государств, в том числе Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла. Согласно американским законам, Соединенные Штаты могут сократить экспорт оружия в страну, которая прилагает недостаточно усилий в борьбе с терроризмом. В случае с Кубой это, скорее всего, не будет иметь практических последствий, поскольку она и так не импортирует оружие из США.

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