США не перечислят "ни доллара" на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдет Иран

Вашингтон не будет предоставлять дополнительных средств на восстановление пострадавшей от войны Сирии, пока Дамаск не добьется вывода из страны иранских военных. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, 10 октября, выступая в Еврейском институте национальной безопасности Америки - некоммерческом аналитическом центре в Вашингтоне.

"Бремя ответственности за выдворение Ирана из страны ложится на сирийское правительство, которое несет вину за его присутствие там", - подчеркнул Помпео.

"Если Сирия не обеспечит полный вывод поддерживаемых Ираном войск, она не получит от США ни доллара на реконструкцию", - добавил он.

Переадресация средств

В конце августа Помпео поручил американскому внешнеполитическому ведомству перенаправить на другие цели 230 млн долларов (около 201 млн евро) стабилизационной помощи Сирии, вопрос о выделении которых находился на рассмотрении Госдепартамента США.

Эти средства должны были пойти на восстановление областей на северо-востоке Сирии, выведенных из-под контроля "Исламского государства".

Решение было принято после того, как партнеры Вашингтона по действующей в регионе коалиции пообещали выделить на решение этих задач порядка 300 млн долларов (около 263 млн евро).

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