США не ожидают от Турции нападения на курдов после вывода войск из Сирии

После начала вывода американских войск из Сирии советник Дональда Трампа заявил, что Анкара обязалась не причинять вреда курдам, которые сотрудничали с США в борьбе с ИГ.
США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в одном из интервью в пятницу, 11 января, сообщает информагентство Reuters. По словам Болтона, он сам, а также Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поняли Анкару так, что она взяла на себя обязательство "не причинять вреда курдам, которые сражались с нами против "Исламского государства" (ИГ)".
Советник Трампа отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах. Ранее Болтон заявил, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск. Президент Турции назвал эту позицию неприемлемой и ошибочной, обещав, что Анкара "очень скоро возьмется за дело, чтобы нейтрализовать террористические группы в Сирии".
После переговоров с Болтоном советник турецкого президента Ибрахим Калин также заявил, что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.
США начали вывод войск из Сирии
В конце декабря 2018 года Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, заявив, что победа над джихадистской группировкой ИГ уже одержана. 11 января возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск, отказавшись раскрывать подробности в связи с соображениями безопасности.
Турция - один из немногих союзников США, поддержавших решение о выводе войск. Как отмечают наблюдатели, Анкара рассчитывает усилить борьбу с базирующимися на севере Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися американской поддержкой.
Смотрите также: