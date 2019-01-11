США не ожидают от Турции нападения на курдов после вывода войск из Сирии

США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в одном из интервью в пятницу, 11 января, сообщает информагентство Reuters. По словам Болтона, он сам, а также Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поняли Анкару так, что она взяла на себя обязательство "не причинять вреда курдам, которые сражались с нами против "Исламского государства" (ИГ)".

Советник Трампа отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах. Ранее Болтон заявил, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск. Президент Турции назвал эту позицию неприемлемой и ошибочной, обещав, что Анкара "очень скоро возьмется за дело, чтобы нейтрализовать террористические группы в Сирии".

После переговоров с Болтоном советник турецкого президента Ибрахим Калин также заявил, что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

США начали вывод войск из Сирии

В конце декабря 2018 года Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, заявив, что победа над джихадистской группировкой ИГ уже одержана. 11 января возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск, отказавшись раскрывать подробности в связи с соображениями безопасности.

Турция - один из немногих союзников США, поддержавших решение о выводе войск. Как отмечают наблюдатели, Анкара рассчитывает усилить борьбу с базирующимися на севере Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися американской поддержкой.

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