 США не ожидают от Турции нападения на курдов после вывода войск из Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США не ожидают от Турции нападения на курдов после вывода войск из Сирии

После начала вывода американских войск из Сирии советник Дональда Трампа заявил, что Анкара обязалась не причинять вреда курдам, которые сотрудничали с США в борьбе с ИГ.

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны в Сирии (фото из архива)

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны в Сирии (фото из архива)

США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в одном из интервью в пятницу, 11 января, сообщает информагентство Reuters. По словам Болтона, он сам, а также Трамп и госсекретарь США Майк Помпео поняли Анкару так, что она взяла на себя обязательство "не причинять вреда курдам, которые сражались с нами против "Исламского государства" (ИГ)".

Контекст

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано? (04.09.2018)

Запущенная в январе операция "Оливковая ветвь" против курдов может являться нарушением международного права. Турция не представила ООН убедительные доказательства ее необходимости. (08.03.2018)

Советник Трампа отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах. Ранее Болтон заявил, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск. Президент Турции назвал эту позицию неприемлемой и ошибочной, обещав, что Анкара "очень скоро возьмется за дело, чтобы нейтрализовать террористические группы в Сирии".

После переговоров с Болтоном советник турецкого президента Ибрахим Калин также заявил, что Турция не намерена давать никаких гарантий в отношении курдских Отрядов народной самообороны (YPG), признанных Анкарой запрещенной террористической организацией.

США начали вывод войск из Сирии

В конце декабря 2018 года Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, заявив, что победа над джихадистской группировкой ИГ уже одержана. 11 января возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск, отказавшись раскрывать подробности в связи с соображениями безопасности.

Турция - один из немногих союзников США, поддержавших решение о выводе войск. Как отмечают наблюдатели, Анкара рассчитывает усилить борьбу с базирующимися на севере Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися американской поддержкой. 

Смотрите также:

  • География нападений террористов на Турцию

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    География нападений

    Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

  • Организаторы и сполнители терактов в Турции

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    Организаторы и исполнители терактов

    В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро

Контекст

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

За последний год Турция чаще других стран становилась целью атак террористов. Главные факты о взрывах в аэропорту Стамбула 28 июня и о предыдущих терактах в Турции - в инфографике DW. (29.06.2016)  

Ссылки в интернете

Возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Сирии  

Турция отвергла требования США о гарантиях для курдов  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро  

Сирийский театр военных действий - "Заповедник"  

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Также по теме

Syrien YPG in Rakka

Турция отвергла требования США о гарантиях для курдов 08.01.2019

Анкара продолжит борьбу с курдскими формированиями на севере Сирии, заявил президент Эрдоган. Ранее США выдвинули Турции условия, при которых они выведут войска из Сирии.

John Bolton

Болтон требует гарантий от Турции для полного вывода войск США из Сирии 06.01.2019

США поставили Турции два условия, при которых они выведут свои войска из Сирии. Джон Болтон требует от Анкары не нападать на курдов и уничтожить ИГ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея  

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина  

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно