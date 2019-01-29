США начали производство ядерных боеголовок малой мощности

Завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" в американском штате Техас начал сборку "первого серийного образца W76-2" - термоядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн). Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления ядерной безопасности (NNSA), поступившем во вторник, 29 января, в распоряжение DW.

Как отмечают в федеральном агентстве, запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи" при реализации "масштабной национальной инициативы в области безопасности". Она осуществляется в рамках обзора ядерной стратегии Пентагона, инициированного администрацией Дональда Трампа в минувшем году.

Поступят на вооружение до октября

"NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их ВМС до конца 2019 финансового года" (закончится в США 30 сентября. - Ред.), отмечают в Национальном управлении ядерной безопасности.

Термоядерная боеголовка W76-2 пойдет на оснащение трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет (БР) Trident 2, стоящих на вооружении военно-морских США и размещаемых на американских подводных лодках.

Модернизация путем снятия второй ступени

В распоряжении Пентагона - 14 ракетоносцев, несущих по 24 БР Trident 2. C 1970-х годов они были оборудованы ядерными боеголовками W76-0. В 2008 году было принято решение о модернизации до уровня W76-1 мощностью около 100 килотонн. Боеголовка W76-2 создана на основе имеющегося термоядерного блока путем снятия второй ступени.

В феврале 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и рассчитывает на расширение Вашингтоном своего ядерного арсенала.

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