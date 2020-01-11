 США начали вывод войск из Афганистана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.03.2020

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Мир

США начали вывод войск из Афганистана

В течение 135 дней численность американских военнослужащих в Афганистане будет сокращена почти вдвое.

Американские военные в Афганистане

Американские военные в Афганистане

США начали вывод своих войск из Афганистана, сообщил в понедельник, 9 марта, представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт. В течение следующих 135 дней численность военнослужащих США будет сокращена до 8600 человек. При этом, согласно заявлению, американские силы будут продолжать участвовать в антитеррористических операциях против "Аль-Каиды" и "Исламского государства", а также оказывать поддержку афганским силам безопасности.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано до 13000 солдат США и НАТО. Около 8000 американских военнослужащих задействованы в учебной миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) по подготовке афганских сил безопасности, остальные участвуют в антитеррористических операциях.

Мирный договор между США и талибами

Постепенный вывод американских сил из Афганистана прописан в соглашении о мире, подписанном США и движением "Талибан" 29 февраля. В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев.

Соглашение также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов. По данным агентства Reuters, президент Афганистана Ашраф Гани планирует объявить об освобождении не менее 1000 человек уже в ближайшие дни, чтобы начать переговоры с представителями движения "Талибан".

Сокращение американского военного присутствия происходит на фоне усиления внутриполитического конфликта в Кабуле. Ашраф Гани 9 марта был приведен к президентской присяге спустя почти полгода после президентских выборов. Однако его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла в то же время провел свою собственную церемонию инаугурации. Во время церемонии в Кабуле прогремело несколько взрывов.

Американское присутствие в Афганистане продолжалось более 18 лет

США ввели войска в Афганистан в ответ на теракт 11 сентября 2001 года и отказ движения "Талибан", которое контролировало большую часть территории Афганистана, выдавать Усаму бин Ладена. Американцев поддержали партнеры по НАТО. В Международные силы содействия безопасности (ISAF), созданные резолюцией Совета Безопасности ООН в декабре 2001 года вошли 48 стран, США при этом предоставили самый крупный контингент. В январе 2015 года основные силы США и НАТО были выведены из Афганистана, в стране осталось около 13 тысяч военнослужащих для поддержки афганских сил безопасности.

В итоге через Афганистан прошли почти 100 тысяч солдат США, были убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены.

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