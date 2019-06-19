 США направляют в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военнослужащих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

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Мир

США направляют в Саудовскую Аравию комплексы Patriot и 200 военнослужащих

Вооружения из США должны укрепить обороноспособность Саудовской Аравии, заявили в Пентагоне. Ранее Вашингтон, Эр-Рияд и ряд стран ЕС назвали Тегеран причастным к атакам на саудовские НПЗ.

Запуск ракеты ЗРК Patriot

Запуск ракеты ЗРК Patriot (фото из архива)

США направляют в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 военнослужащих. Кроме того, Вашингтон предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону королевства, заявили в министерстве обороны США в четверг, 26 сентября. Глава ведомства Марк Экспер ранее сообщал о планируемой отправке солдат и вооружений, однако не назвал конкретных цифр.

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Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Представитель МВД Саудовской Аравии 14 сентября сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стала атака беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и обвинил Иран в причастности к атакам. Германия, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия также возложили на Тегеран ответственность за инциденты, однако тот отверг обвинения.

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    Автор: Наталья Позднякова


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