 США направили десятки миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США направили десятки миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

Для противодействия дезинформации со стороны РФ, КНР и Ирана выделены средства по линии Пентагона и в рамках Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях.

Эмблема Госдепартамента США

Вашингтон направил 40 млн долларов (около 35 млн евро) по линии межведомственного учреждения Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) на "противодействие дезинформации и пропаганде, распространяемым иностранными государствами за рубежом".

Об этом во вторник, 30 октября, сообщил на брифинге в Госдепартаменте США заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

Контекст

В Финляндии одного из распространителей прокремлевской пропаганды приговорили к 22 месяцам тюрьмы. DW рассказывает историю финской журналистки, борющейся с российскими интернет-троллями. (19.10.2018)

Требование депутатов парламента Нидерландов закрыть запущенный Евросоюзом сайт по борьбе с российской пропагандой вызвало бурную дискуссию. DW о том, что об этом думают в Брюсселе. (13.04.2018)

"Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с дезинформацией и пропагандой России, Ирана и Китая, нацеленными на зарубежную аудиторию", - подчеркнул Палладино.

По его словам, 20 млн от общей суммы перечисляются в рамках одобренного Конгрессом США Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, еще 20 млн поступили от Пентагона через структуры Госдепартамента.

Переориентация с ИГ на Россию

Средства, в частности, пойдут на внедрение технологий по раннему распознаванию дезинформации, анализу зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к ее воздействию, а также на развитие эффективного взаимодействия с влиятельными игроками на рынке региональных социальных медиа, неправительственными организациями и журналистами.

Центр глобального взаимодействия изначально был создан при администрации Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической организации "Исламское государство". В феврале 2017 года сферу его деятельности было решено распространить и на информационную войну с государственными игроками, преимущественно, с Россией. Он является одним из учреждений в структуре американского внешнеполитического ведомства.

Смотритетакже:

  • Советский истребитель МиГ

    Реликты холодной войны

    Советский истребитель МиГ

    Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

  • Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Реликты холодной войны

    Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

  • Брошенный танк на бывшем советском полигоне в ГДР

    Реликты холодной войны

    Брошенный танк

    Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

  • Советские ракеты в Польше

    Реликты холодной войны

    Советские ракеты в Польше

    Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

  • Центр радиошпионажа на Чертовой горе

    Реликты холодной войны

    Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"

    Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

  • Ангар для британских истребителей в ФРГ

    Реликты холодной войны

    Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе

    О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

  • База советских подводных лодок в Крыму

    Реликты холодной войны

    База советских подводных лодок в Крыму

    В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

  • Подземная база снабжения бундесвера

    Реликты холодной войны

    Подземная база снабжения бундесвера

    Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

  • Ядерный центр в Великобритании

    Реликты холодной войны

    Ядерный центр в Великобритании

    Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

  • Убежище для номенклатуры

    Реликты холодной войны

    Убежище для номенклатуры

    А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 13:10
Now live
13:10 мин

13 врагов Америки: как кремлевская фабрика троллей повлияла на победу Трампа - DW Новости

Контекст

Реликты холодной войны

Гонка вооружений, идеологическая пропаганда, - эта выставка показывает, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. (16.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

13 врагов Америки: как кремлевская фабрика троллей повлияла на победу Трампа - DW Новости  

Москва "обкатывает" пропаганду в Facebook?  

В Бонне обсудили инструменты российской пропаганды  

Реклама

Самые читаемые

Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США  

Комментарий: Меркель продемонстрировала, что такое демократия  

Команда спецпрокурора США по РФ объявила о провокациях против него  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно