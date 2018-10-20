США намерены добиться отключения Ирана от SWIFT

Министерство финансов США ведет переговоры с разработанной в Бельгии системой межбанковской передачи информации SWIFT, которая облегчает основную часть денежных операций в мире, по отключению Ирана от сети. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье, 21 октября. По его словам, Вашингтон оказывает давление на руководство SWIFT, чтобы отключить Иран от системы, как это было в 2012 году до заключения ядерной сделки.

При этом,хотя США не имеют большинства в совете директоров SWIFT, администрация Трампа может наложить санкции на SWIFT, если компания не отключит Ирана. "Наша цель - убедиться, что транзакции, на которые распространяются санкции, не проходят - через SWIFT или какой-либо другой механизм. Наша цель - обеспечить соблюдение санкций", - заявил Мнучин. При этом он не сообщил дальнейшие подробности переговоров с руководством SWIFT.

Мнучин также уточнил, что Минфин США "как можно быстрее" определит банки, которым будет разрешено обрабатывать операции по гуманитарному финансированию Ирана. "Мы хотим добиться нужного результата, благодаря которому транзакции будут прекращены", - сказал Мнучин, отказавшись комментировать, какие банки будут выбраны.

Выход США из сделки с Ираном

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через него идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

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