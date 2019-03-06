 США наложили санкции на ″Еврофинанс Моснарбанк″ из-за Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2019

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Мир

США наложили санкции на "Еврофинанс Моснарбанк" из-за Венесуэлы

Причиной введения санкций стала связь "Еврофинанс Моснарбанка" с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США на своем сайте.

Банк Россия также является объектом санкций США

Банк "Россия" также является объектом санкций США

Министерство финансов США сообщило в понедельник, 11 марта, о введении санкций против российского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за поддержки данным финансовым институтом режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как отмечается в пресс-релизе, за 2018 год доля активов "Еврофинанс Моснарбанка" во владении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA достигла 50 процентов. В частности, доли российских банков ВТБ и Газпромбанк в активах "Еврофинанс Моснарбанка" составляют по 25 процентов плюс 1 акция. Остальные активы (50 процентов минус 2 акции) принадлежат венесуэльскому фонду государственных инвестиций Fonden.

"Еврофинанс Моснарбанк" со штаб-квартирой в Москве был создан в 2009 году для финансирования совместных проектов России и Венесуэле в нефтегазовом секторе.

"Незаконный режим Мадуро извлекал прибыль из страданий венесуэльского народа, - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций. - Данный жест демонстрирует, что Соединенные Штаты будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают незаконный режим Мадуро и вносят свой вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, от которого страдают люди в Венесуэле".

Газпромбанк был внесен в санкционный список министерства финансов США 16 июля 2014 года, а российский государственный банк ВТБ - 29 июля 2014 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Пресс-релиз министерства финансов США о санкциях против "Еврофинанс Моснарбанка"

Пресс-релиз министерства финансов США о санкциях против "Еврофинанс Моснарбанка"

Аудио- и видеофайлы по теме

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