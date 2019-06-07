 США назначили Турции крайний срок для отказа от российских С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.06.2019

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Мир

США назначили Турции крайний срок для отказа от российских С-400

Вашингтон требует от Анкары разорвать контракт с Россией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 не позднее 31 июля. В противном случае США откажутся обучать турецких пилотов летать на истребителях F-35.

Российские комплексы С-400 в аннексированном Крыму

Российские комплексы С-400 в аннексированном Крыму

США ультимативно потребовали от союзника по НАТО Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Если Анкара не выполнит этого требования, то США вышлют из страны турецких пилотов, которые в настоящее время обучаются в Соединенных Штатах, и отстранят турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35, заявила заместитель министра обороны США по материально-техническому обеспечению Эллен Лорд журналистам в Вашингтоне в пятницу, 7 июля.

Турция является одним из ключевых международных партнеров США в деле производства истребителей F-35 - самой дорогостоящей программе Пентагона, стоимость которой оценивается более чем в 428 млрд долларов. Турция, в дополнение к изготовлению ключевых компонентов F-35, изъявила желание приобрести около 100 таких самолетов.

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Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35 из Турции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников администрации Трампа. (07.06.2019)

Угроза для F-35

США и другие страны НАТО опасаются, что Россия с помощью поставленных Турции комплексов С-400 может получить информацию о самолетах альянса. Днем ранее аналогичное предупреждение Турции уже сделал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан. В письме турецкому коллеге Хулуси Акару от 6 июня Шанахан отметил, что у Турции "все еще есть время для смены курса по С-400".

"Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции и ее честолюбивые цели в сфере развития", - предупредил Шанахан.

Несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе вновь заявил, что его правительство не откажется от сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных комплексов. Первые батареи С-400 должны быть поставлены в Турции уже в июне или июле.

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