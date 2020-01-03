США назвали убийство Сулеймани "оборонительной мерой"

США назвали атаку на командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "оборонительной мерой". Соответствующая оценка содержится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус, обнародованном в пятницу, 3 января. Ее комментарий последовал за телефонной беседой американского госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas).

По словам Ортагус, президент США Дональд Трамп принял решение "предпринять оборонительную меру с целью ликвидации Касема Сулеймани в ответ на непосредственную угрозу жизням американцев". Майкл Помпео поблагодарил Хайко Маса за недавние заявления Германии, "в которых выражалась обеспокоенность по поводу продолжающихся военных провокаций иранского режима, и дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются приверженными деэскалации" в ближневосточном регионе, говорится в заявлении Ортагус.

После воздушного удара Помпео также созвонился с главой МИД Великобритании Домиником Раабом и его китайским коллегой Ваном И.

Трамп: Сулеймани следовало устранить много лет назад

Сам Трамп написал в своем Twitter, что Сулеймани несет ответственность за убийства "тысяч американцев", а также "миллионов людей", в том числе участников протестов в Иране. По словам президента США, Сулеймани планировал новые убийства, и его "следовало устранить много лет назад".

Германия считает атаку реакцией на военные провокации

Ранее ситуацию с убийством Касема Сулеймани прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). "Действия американцев - это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран", - заявила она в Берлине 3 января. Деммер напомнила о задержании силами КСИР британского нефтяного танкера в Ормузском проливе и об обстреле нефтяных объектов Саудовской Аравии. "Мы также с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе", - подчеркнула она, добавив, что речь идет "об опасном моменте эскалации, и задача теперь - способствовать деэскалации посредством благоразумия и сдержанности".

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи ранее пригрозил "жестокой местью" преступникам, которые "запятнали свои грязные руки" кровью Сулеймани. "С божьей помощью его работа и путь будут продолжены", - добавил он.

Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января, по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после поступления информации о смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил ему преемника. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".

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