 США могут разрешить судебные иски против компаний из-за конфискаций на Кубе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2019

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Мир

США могут разрешить судебные иски против компаний из-за конфискаций на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа готовится усилить давление на Гавану. Советник президента США по нацбезопасности анонсирует новые санкции в отношении "тройки государств-тиранов".

Флаги Кубы и США

Флаги Кубы и США

Администрация американского президента Дональда Трампа разрешит судебные иски в США против компаний, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной, в том числе и у местных граждан американского происхождения. Отъем ее произошел  после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро.

Заявление на этот счет представитель американской администрации сделал во вторник, 16 апреля.

Контекст

Проект новой конституции Кубы предполагает признание прав граждан на частную собственность. Кубинцы откажутся от коммунизма, остановившись на строительстве социализма. (22.07.2018)

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Данный шаг, как ожидается, будет официально предпринят 17 апреля и фактически означает усиление давления на Гавану. Он может коснуться американских, европейских и канадских компаний и призван подорвать усилия кубинских властей по привлечению в страну иностранных инвестиций.

Санкции в отношении "тройки тиранов"

По словам сотрудника администрации, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявит о соответствующих мерах во время выступления в Майами (штат Флорида) и анонсирует новые санкции в отношении "тройки государств-тиранов", включающей Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Эксперты пока не комментируют юридическую обоснованность подобных исков.

На Кубе 10 апреля официально вступила в силу новая конституция страны. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. Кроме того новая редакция Основного закона признает важное значение малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.

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