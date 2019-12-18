 США могут ввести новые санкции за ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2020

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Мир

США могут ввести новые санкции за "Северный поток - 2"

Если Россия попытается достроить "Северный поток - 2", Конгресс США готов принять новые санкции, которые коснутся инвесторов газопровода, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Трубы для Северного потока - 2 на судне Audacia в Балтийском море

Трубы для газопровода "Северный поток - 2"

США угрожают ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Конгресс Соединенных Штатов готов принять еще один законопроект о штрафных мерах, если Россия попытается достроить газопровод, пишет немецкая газета Handelsblatt во вторник, 4 февраля.

Санкции могут затронуть европейские фирмы, инвестирующие в проект, либо компании, которые будут принимать поступающий из России газ, сообщили изданию неназванные собеседники из дипломатических кругов в Вашингтоне, знакомые с положением дел. Российский президент Владимир Путин в середине января не исключил, что строительство завершится к концу текущего года или в первом квартале 2021-го.

Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. Власти Германии считают, что проект стоимостью 10 млрд долларов удастся завершить в "разумные сроки", утверждают собеседники Handelsblatt. По их словам, официальный Берлин полагается на дипломатию.

Контекст

Штрафные меры США против фирм-участниц реализации газопроводного проекта вызвали возмущение в Германии. Об ответных санкциях в немецком правительстве не говорят, но и не исключают их. (23.12.2019)

Будут ли санкции США против фирм, строящих газопровод "Северный поток - 2", эффективными, зависит не только от Трампа, считает Йорг Химмельрайх. (14.12.2019)

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Поиск нового судна-трубоукладчика

В декабре 2019 года США ввели штрафные меры в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте.

Перед Москвой встала необходимость отыскать судно, способное уложить оставшиеся 150 километров труб. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что у России нет таких судов-трубоукладчиков, а на постройку собственного потребуется до 6 лет. Однако глава Минэнерго России Александр Новак счел, что для завершения строительства можно задействовать судно "Академик Черский", после его дополнительной подготовки. По данным сайта Marine Traffic, "Академик Черский" в данный момент находится в порту Находки в Приморском крае.

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    Автор: Андрей Гурков


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