США лишили Турцию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 мая, подписал прокламацию, провозглашающую ряд мер экономического характера в отношении Турции. Так, глава Белого дома прекратил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году. Вместе с тем Трамп наполовину - до 25 процентов - уменьшил тарифы на импорт турецкой стали.

"Я решил, что целесообразно с 17 мая 2019 года лишить Турцию статуса развивающейся страны - благоприобретателя с учетом уровня ее экономического развития", - подчеркнул американский лидер.

До этого Турция подпадала под действие Единой системы торговых преференций, предполагавшей снижение пошлин на ряд товаров. Пересмотр этой политики начался еще в августе 2018 года на фоне роста напряженности в двусторонних отношениях, отмечает агентство Reuters.

Конфликт Турции с США усугубился в мае 2019 года на фоне планируемой Анкарой покупки российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами.

Падение ВВП Турции

В августе минувшего года администрация Трампа ввела 50-процентную пошлину на турецкую сталь, чтобы оказать давление на входящую в состав НАТО страну и заставить ее освободить американского пастора Эндрю Брансона, проведшего под арестом два года по обвинению в шпионаже и терроризме. В итоге священник был выпущен из тюрьмы 11 октября 2018 года.

В четвертом квартале минувшего года на фоне действий США ВВП Турции упал на 2,5 процента - впервые за десять лет в стране была зафиксирована рецессия. По данным Национального статистического ведомства, с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7 процента, а среди молодежи этот показатель достигал почти 27 процента. С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов.

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