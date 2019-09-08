США и Турция впервые провели совместное патрулирование в Сирии

Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат, где планируется создать "зону безопасности". Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, информацию об операции подтвердила также правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), передает агентство dpa.

Как уточнили в Минобороны Турции, в патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров, которые попали на территорию Сирии со стороны турецкого района Акчакале.

После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии.

При поддержке ударных вертолетов и беспилотников

На обратном пути, во время возвращения к границе с Турцией, колонну БТР сопровождали многоцелевые ударные вертолеты Attack. В операции были также задействованы беспилотные летательные аппараты.

Патрулирование продолжалось около трех часов. Правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) также подтвердила операцию о миссии, передает агентство dpa.

Вашингтон и Анкара в начале августа договорились о создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии.

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