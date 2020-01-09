США и союзники призвали строить сильную и свободную Европу

В совместном заявлении к 75-й годовщине победы над нацизмом отмечается, что 1945 год принес свободу не всей Европе. Восточная Европа еще 50 лет оставалась под управлением коммунистических режимов, говорится в документе.
США и восточноевропейские союзники в канун 75-летия победы над нацистской Германией призвали строить сильную и свободную Европу, где господствуют права человека, демократия и верховенство права. "Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными в реализации этих принципов. Манипулирование историческими фактами, приведшими к Второй мировой войне и разделу Европы после ее окончания является достойной сожаления попыткой фальсифицировать историю", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майка Помпео и глав МИД Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, обнародованном на сайте американского Госдепартамента в четверг, 7 мая.
Авторы заявления напоминают всем членами мирового сообщества о том, что прочная международная безопасность, стабильность и мир требуют подлинной и постоянной приверженности международным правовым нормам, включая суверенитет и территориальную целостность всех стран. "Сделав выводы из жестоких уроков Второй мировой войны, мы призываем мировое сообщество присоединиться к нам в неприятии концепции сфер влияния и в отстаивании равноправия всех суверенных государств", - подчеркивается в документе.
Победа принесла свободу не всем
В совместном заявлении констатируется, что май 1945 года принес свободу не всей Европе. "Центральная и восточная части континента оставались под управлением коммунистических режимов почти 50 лет. Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы, а железная хватка над остальными закабаленными государствами обеспечивалась Советским Союзом с помощью подавляющего превосходства в военной силе, репрессий и идеологического контроля", - указывают авторы обращения.
В документе отмечается, что на протяжении десятилетий многие европейцы из Восточной и Центральной Европы "жертвовали жизнями в борьбе за свободу, в то время как миллионы были лишены своих прав и основных свобод, подвергались пыткам и насильственному перемещению".
"События 1956 года, создание и деятельность "Хартии-77", движение "Солидарность", "Балтийский путь", "Осень народов" 1989 года и падение Берлинской стены стали важными вехами, которые внесли решающий вклад в дело восстановления свободы и демократии в Европе", - указали авторы совместного заявления по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
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