 США и Китай начали новый раунд переговоров по соглашению о торговле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2019

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Мир

США и Китай начали новый раунд переговоров по соглашению о торговле

Ранее США грозили увеличить штрафные пошлины, если к 1 марта не удастся заключить соглашение. Однако Трамп может продлить перемирие в торговой войне, если переговоры с Китаем будут продвигаться успешно.

Während einer Begrüßungszeremonie in der Großen Halle des Volkes in Peking wird neben dem chinesischen Emblem eine amerikanische Flagge gezeigt (picture-alliance/A. Wong)

США и Китай открыли очередной раунд переговоров, направленных на заключение нового торгового соглашения между двумя странами. Министр финансов США Стивен Мнучин и переговорщик с американской стороны Роберт Лайтхайзер в четверг, 14 февраля, в Пекине встретились с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ.

1 марта истекает срок перемирия в длящейся уже почти год в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Ранее Белый дом пригрозил поднять штрафные пошлины на китайские товары с 10 до 25 процентов, если к этому сроку не удастся выработать соглашение. Однако, как сообщило агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп готов отложить увеличение штрафных пошлин, если переговоры продвигаются успешно.

Претензии Вашингтона к Китаю

В конфликте с КНР Вашингтон добивается упрощения доступа к китайскому рынку, более эффективной борьбы с производством контрафактной продукции, защиты от принудительного трансфера технологий работающих в Китае американских компаний, сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

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Профицит Китая в торговле с США в январе нынешнего года сократился до 27,3 миллиарда долларов по сравнению с 29,8 миллиарда в декабре 2018 года. При этом экспорт товаров из КНР в США в январе в годовом исчислении уменьшился на 2,4 процента, в то же время импорт американских товаров в Китай снизился на 41,2 процента. В целом экспорт товаров из Китая вырос в январе на 9,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая вступили в силу в конце сентября 2018 года. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. В ответ Китай принял аналогичные меры в отношении товаров из США.

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    Автор: Илья Коваль


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