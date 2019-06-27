 США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

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Мир

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта

Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке. По сообщению "Синьхуа", США обещали не вводить новых штрафных пошлин против Китая.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

США и Китай возобновят переговоры об урегулировании торгового конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита стран "большой двадцатки" в Японии в субботу, 29 июня. Встречу с китайским коллегой, которая длилась почти полтора часа, американский президент назвал "великолепной".

Контекст

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Китайское информагентство "Синьхуа" сообщило, что США обещали не вводить новых штрафных пошлин против КНР. США и Китай уже год ведут ожесточенную торговую войну друг против друга, которая не только негативно сказывается на экономике обеих стран, но и тормозит глобальный экономический рост.

"Пинг-понговая дипломатия"

Перед началом переговоров в Осаке Си Цзиньпин привал стороны к сотрудничеству. "Сотрудничество и диалог лучше напряженности и конфронтации", - констатировал он, напомнив в этой связи о так называемой "пинг-понговой дипломатии", приведшей к формализации отношений между Вашингтоном и Пекином. В 1971 году игроки в настольный теннис из США и КНР впервые вступили в контакт друг с другом на чемпионате мира в японской Нагое в 180 километрах от Осаки. Это послужило толчком к нормализации отношений между двумя государствами.

Дональд Трамп, комментируя провал торговых переговоров с КНР два месяца назад, сказал: "Мы были очень близки к цели, но потом что-то произошло и что-то пошло не так. Если нам удастся заключить справедливое торговое соглашение, то это будет историческим событием".

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    Автор: Томас Кольман


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Контекст

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