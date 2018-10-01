 США и Канада отменили обоюдные штрафные пошлины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2019

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Мир

США и Канада отменили обоюдные штрафные пошлины

Отмена США и Канадой обоюдных санкций, а также отказ Вашингтона от штрафных пошлин на товары из Мексики должны стать важным шагом на пути к ратификации соглашения о свободной торговле между тремя странами.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

США отменяют штрафные таможенные пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из Канады и Мексики. Одновременно с этим Канада снимает ответные штрафные пошлины на американские товары. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Оттавы, распространенном в пятницу, 17 мая.

"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, выступая в Вашингтоне.

Контекст

Дональд Трамп пожаловался на "очень несправедливый" подход ЕС к торговле с США. И объявил себя очень популярным в Великобритании. (29.01.2018)

После президентских выборов в США в Брюсселе ожидают длительной паузы в переговорах по TTIP. Впрочем, отказ США от идеи свободной торговли может создать для ЕС новые возможности. (12.11.2016)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также приветствовал взаимное снижение пошлин. "Это большой шаг на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA", которое произойдет "в ближайшие недели", заявил глава канадского правительства на пресс-конференции в Гамильтоне.

Штрафные пошлины США на импорт алюминия и стали

В июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски, пошлинами на общую сумму в 11 млрд евро.

Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады о свободной торговле ("the United States - Mexico - Canada Agreement", или USMCA. - Ред.) было подписано лидерами трех стран в ноябре прошлого года. Данное соглашение было призвано заменить договор NAFTA, который Трамп считал невыгодным для США.

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    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:20

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Ссылки в интернете

Содержание договора о свободной торговле NAFTA

Содержание договора о свободной торговле NAFTA

Аудио- и видеофайлы по теме

Начнет ли Дональд Трамп торговую войну с Китаем?  

ЕС-США - ждать ли создания зоны свободной торговли  

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