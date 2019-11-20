 США и ЕС осуждают Китай за новый законопроект о Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2020

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Мир

США и ЕС осуждают Китай за новый законопроект о Гонконге

Планы Пекина идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга, считает Вашингтон. ЕС предложил провести консультации по спорной статье конституции Гонконга.

Протесты в Гонконге, декабрь 2019 года

Протесты в Гонконге, декабрь 2019 года

США осуждают новый законопроект Китая, призванный усилить контроль за Гонконгом. Пекин пытается "единолично и безосновательно" распространить на Гонконг действие своих правовых норм, касающихся национальной безопасности, говорится в заявлении главы Госдепартамента Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 22 мая.

Планы Китая "идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга и интересами его жителей", отмечает Помпео. По его словам, под угрозой может оказаться исполнение Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН. США призывают Китай "пересмотреть свой чудовищный проект", выполнять свои международные обязательства и уважать "высокую степень независимости" Гонконга.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (однопалатный парламент) КНР представило законопроект, обеспечивающий исполнение статьи 23 конституции Гонконга, поясняет информагентство AFP. В нем идет речь о том, что этот специальный административный район Китая должен на законодательном уровне пресекать "измену, раскол, подстрекательство и подрывную деятельность" в отношении правительства в Пекине. Однако из-за протеста со стороны жителей Гонконга это положение никогда ранее не применялось.

ЕС предложил КНР и Гонконгу провести консультации

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Полиция разгоняет демонстрантов в Гонконге, май 2020 года

Евросоюз также выразил озабоченность в связи с планами Китая. Брюссель "очень заинтересован в стабильности и благосостоянии Гонконга в рамках принципа "одна страна - две системы", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Вопрос о применении 23 статьи конституции Гонконга должен быть решен в рамках консультаций с участием всех заинтересован сторон и с учетом соблюдения прав жителей этого региона, считают в ЕС.

Особый статус Гонконга

Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года, до этого он был британской колонией. Объединенная китайско-британская декларация гарантирует Гонконгу до 2047 широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которую обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР, объявила о намерении сотрудничать в реализации новой инициативы Пекина.

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    Автор: Свен Тёнигес


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