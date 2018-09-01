США и Европа призвали участников столкновений в Триполи прекратить борьбу

США, Великобритания, Франция и Италия призвали участников столкновений в столице Ливии к немедленному отказу от применения силы. В совместном заявлении, обнародованном в Риме в субботу, 1 сентября, беспорядки в Триполи названы попыткой "ослабить действующие в соответствии с законом ливийские институты власти и затруднить политический процесс". Подобная ситуация является неприемлемой, подчеркивается в заявлении.

Столкновения с применением ракет между противоборствующими группами продолжаются в ливийской столице с 27 августа. В результате стычек погибли 39 человек, сообщило накануне министерство здравоохранения. По информации ведомства, большинство погибших - мирные жители. Единственный аэропорт ливийской столицы 31 августа приостановил работу.

Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет. Она началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние. 10 декабря в Ливии пройдут президентские и парламентские выборы.

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