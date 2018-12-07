 США и арабские страны могут создать ближневосточный аналог НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2018

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Мир

США и арабские страны могут создать ближневосточный аналог НАТО

Арабские страны и США ведут переговоры о создании антииранского альянса. Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что "обе стороны хотят, чтобы это произошло".

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в воскресенье, 9 декабря, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". "Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", - сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance). По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.

Контекст

Немецкая печать широко освещает дискуссию в бундестаге по поводу ситуации на Ближнем Востоке. (26.04.2002)

Немецкие газеты комментируют взаимоотношения России и Запада и проблему мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. (09.04.2002)

"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сообщил аль-Джубейр. Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.

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