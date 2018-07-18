США изучают возможность введения пошлин на импорт урана

Администрация президента США Дональда Трампа намерена изучить вопрос возможного ущерба национальной безопасности страны в результате импорта урана. Результатом этого расследования может стать введение пошлин на ввоз в США этого металла, сообщает агентство Bloomberg вечером во вторник, 17 июля, ссылаясь на три источника, знакомых с данной темой.

Сроки проведения расследования пока не ясны. Как отмечает агентство, Вашингтон может ввести пошлины на импорт урана для защиты компаний Energy Fuels и Ur-Energy, а также других американских производителей. В январе руководство двух корпораций обратилось в министерство торговли США, попросив изучить возможность их защиты в конкурентной борьбе с государственными концернами в таких странах как Россия, Казахстан и Узбекистан, указывает далее Bloomberg.

Возможность торговых ограничений ради национальной безопасности

При этом производители урана сослались на статью 232 закона о расширении торговли от 1962 года, позволяющую президенту США устанавливать торговые ограничения с другими странами ради защиты интересов национальной безопасности.

"На глобальном рынке урана не действуют единые правила для всех. Это создает настоящий риск для страны, поскольку мы все больше зависим от этих принадлежащих государствам компаний, которые, со всей очевидностью, имеют иные глобальные стратегические цели, нежели мы", - заявил исполнительный директор Energy Fuels Пол Горансон.

Министерство торговли отказалось давать официальные комментарии в ответ на запрос Bloomberg.

Американские производители урана покрывают менее 5 процентов потребностей страны, но хотели бы контролировать 25 процентов внутреннего рынка, указывает Bloomberg. В настоящее время 40 импорта урана в США, по данным "Интерфакса" приходится на РФ, Казахстан и Узбекистан.

В РФ реагируют с оптимизмом

Между тем в Госдуме уверены, что Россия сможет защитить свои позиции на рынке урана. "У нас достаточно устойчивая конъюнктура сложилась с рядом стран Юго-Восточной Азии, мы активно сотрудничаем с Ираном. В Европе начали проводить мероприятия, поэтому позиции, которые "Росатомом" наработаны, очень устойчивые", - заявил глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Он напомнил, что уран является "главной составляющей для развития атомной энергетики". "Американцы будут пытаться предпринимать усилия, чтобы расширить свое присутствие на этом рынке", - добавил российский депутат.

В марте 2018 года после аналогичного расследования США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, основываясь на той же законодательной норме. Производителям из ЕС, Канады и Мексики вначале была предоставлена отсрочка, но с 1 июня действие пошлин было распространено и на них.

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