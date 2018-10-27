США запретили въезд 16 саудовским чиновникам из-за убийства Хашогги

США запретили въезд в страну 16 работникам правительства Саудовской Аравии и членам их семей в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Причина запрета – их "роль" в убийстве журналиста.

В ноябре 2018 года Вашингтон ввел экономические санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по его мнению, причастны к убийству Хашогги. В этот список, в частности, попали генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, бывший советник саудовского наследного принца Сауд аль-Кахтани и его подчиненный Махер Мутреб. В том же месяце Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подданных королевства, подозреваемых в причастности к преступлению.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд признал убийство журналиста.

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