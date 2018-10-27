 США запретили въезд 16 саудовским чиновникам из-за убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2019

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Мир

США запретили въезд 16 саудовским чиновникам из-за убийства Хашогги

В 2018 году Вашингтон ввел экономические санкции против 17 поданных Саудовской Аравии. Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подозреваемых в причастности к убийству Хашогги.

Акция перед консульством Саудовской Аравии в Стамбуле после убийства Джамаля Хашогги

Акция перед консульством Саудовской Аравии в Стамбуле после убийства Джамаля Хашогги

США запретили въезд в страну 16 работникам правительства Саудовской Аравии и членам их семей в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Причина запрета – их "роль" в убийстве журналиста.

Контекст

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге. (21.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

В ноябре 2018 года Вашингтон ввел экономические санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по его мнению, причастны к убийству Хашогги. В этот список, в частности, попали генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, бывший советник саудовского наследного принца Сауд аль-Кахтани и его подчиненный Махер Мутреб. В том же месяце Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подданных королевства, подозреваемых в причастности к преступлению.

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд признал убийство журналиста.

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Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:25

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

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Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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