США закрывают иммиграционный офис в Москве. Что дальше?

DW о том, как повлияет на политических беженцев из РФ, ЛГБТ-мигрантов и выигравших в лотерею грин-карту, закрытие московского представительства Службы гражданства и иммиграции США.
С 1 марта московское представительство Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) перестанет принимать заявления на получение статуса беженца в США, воссоединение семьи и ряд других иммиграционных случаев. Причина - существенное сокращение объема работы службы. Полностью USCIS расформируют к 29 марта. Теперь функции офиса в Москве будет выполнять офис службы в Афинах. Туда смогут обратиться также заявители из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана и Эстонии. Раньше жители этих стран были прикреплены к московскому офису службы.
Какими вопросами занимались в USCIS
USCIS находится в здании американского посольства со стороны Большого Девятинского переулка. Служба входит в структуру министерства внутренней безопасности США и по своим функциям отличается от консульского отдела. Здесь не выдают туристические или бизнес-визы и рассматривают только случаи, касающиеся непосредственно иммиграции в Америку.
"Вообще в последний год эту службу обычно использовали американцы, которые потеряли карточку резидента, - рассказал DW американский иммиграционный адвокат в Москва Мэтью Морлей. - Или те, у кого есть родственники в США, и они бы хотели с ними воссоединиться. Я был часто в этом офисе по работе и каждый раз казалось, что я единственный, кто туда пришел. Скажем, это понедельник утро, а все двадцать пять окошек свободны. Это сильный контраст по сравнению с тем, как обычно загружен консул визовыми вопросами".
Статус беженца: куда теперь обращаться?
Помимо услуг американским гражданам и тем, у кого есть грин-карта, в службу могли обратиться беженцы. На обработку их заявлений приходилась большая часть работы USCIS в Москве, пояснила DW представитель Госдепартамента США Ванесса Аскер. Однако в августе 2018 года российские власти уведомили США, что все действия, связанные с американской программой по приему беженцев, должны быть прекращены. Поэтому заявления от беженцев перестали принимать и нагрузка на USCIS существенно снизилась.
Это отразилось и на работе российских правозащитников, помогающих беженцам, в том числе тем, кто въезжает в Россию из других стран. "Раньше мы обращались напрямую в американское посольство, когда считали, что кто-то нуждается в статусе беженца. США принимали по переселению разные семьи, причем были даже отдельные массовые программы", - говорит Светлана Ганнушкина, председатель комитета "Гражданское содействие".
По ее словам, в начале двухтысячных годов было несколько массовых кампаний по переселению в США: "Например, мы так отправляли в Америку бакинских армян, то есть людей, которые переехали в момент распада СССР из-за армяно-азербайджанского конфликта. Последняя массовая программа была в начале 2000-х годов, когда мы переселяли месхетинских турок из Краснодарского края, так как их не признавали российскими гражданами".
До 2018 года в Штаты отправляли и отдельных беженцев, которые приезжали в Россию и не могли получить здесь помощь. "Так уехали афганцы, узбеки, в том числе представители ЛГБТ-сообщества. Их забирала Америка, понимая, что у нас в России гомофобия. У нас уехал сотрудник афганец, у которого была русская жена, но которого категорически не хотели легализовывать в России", - говорит Ганнушкина.
После того, как в августе 2018 года Россия запретила США реализовывать программы поддержки беженцев, в том числе через Международную организацию по миграции (IOM) в составе ООН, отправка беженцев приостановлена. Своей очереди только через офис "Гражданского содействия" дожидаются почти 600 человек.
По словам Ванессы Аскер, переезд офиса USCIS в Афины снова дает возможность оказывать поддержку беженцам из России и стран постсоветского пространства. Правда, теперь для этого им сначала нужно будет получить шенгенскую визу.
Кого не коснется закрытие службы USCIS
В первую очередь, это не коснется тех, кто подает заявку на неиммиграционные визы, например, туристические или учебные. С сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. таких виз.
Не нужно ехать в Афины и тем, кто хочет просить убежища в США и уже находится на американской территории. "Скажем, политические мигранты или представители ЛГБТ-сообщества из России уже несколько лет сразу едут в США по туристической визе или приглашению, нанимают на месте лицензированного адвоката, открывают кейс и подают на убежище. В Москве этим уже давно никто не занимается", - говорит Антон Данилов, руководитель визового отдела компании Visa Consult.
Закрытие USCIS не отразится и на тех, кто получит грин-карту по лотерее (ближайшие результаты объявят в мае 2019 года). Эту, а также визу инвестора и визу на воссоединение с семьей можно по-прежнему будет получить в консульском отделе посольства США в Москве. Правда, придется долго ждать своей очереди на запись (в среднем, это около 300 дней).
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