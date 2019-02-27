США закрывают иммиграционный офис в Москве. Что дальше?

С 1 марта московское представительство Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) перестанет принимать заявления на получение статуса беженца в США, воссоединение семьи и ряд других иммиграционных случаев. Причина - существенное сокращение объема работы службы. Полностью USCIS расформируют к 29 марта. Теперь функции офиса в Москве будет выполнять офис службы в Афинах. Туда смогут обратиться также заявители из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана и Эстонии. Раньше жители этих стран были прикреплены к московскому офису службы.

Какими вопросами занимались в USCIS

USCIS находится в здании американского посольства со стороны Большого Девятинского переулка. Служба входит в структуру министерства внутренней безопасности США и по своим функциям отличается от консульского отдела. Здесь не выдают туристические или бизнес-визы и рассматривают только случаи, касающиеся непосредственно иммиграции в Америку.

Здание в Москве, в котором находится Служба гражданства и иммиграции США

"Вообще в последний год эту службу обычно использовали американцы, которые потеряли карточку резидента, - рассказал DW американский иммиграционный адвокат в Москва Мэтью Морлей. - Или те, у кого есть родственники в США, и они бы хотели с ними воссоединиться. Я был часто в этом офисе по работе и каждый раз казалось, что я единственный, кто туда пришел. Скажем, это понедельник утро, а все двадцать пять окошек свободны. Это сильный контраст по сравнению с тем, как обычно загружен консул визовыми вопросами".

Статус беженца: куда теперь обращаться?

Помимо услуг американским гражданам и тем, у кого есть грин-карта, в службу могли обратиться беженцы. На обработку их заявлений приходилась большая часть работы USCIS в Москве, пояснила DW представитель Госдепартамента США Ванесса Аскер. Однако в августе 2018 года российские власти уведомили США, что все действия, связанные с американской программой по приему беженцев, должны быть прекращены. Поэтому заявления от беженцев перестали принимать и нагрузка на USCIS существенно снизилась.

Светлана Ганнушкина

Это отразилось и на работе российских правозащитников, помогающих беженцам, в том числе тем, кто въезжает в Россию из других стран. "Раньше мы обращались напрямую в американское посольство, когда считали, что кто-то нуждается в статусе беженца. США принимали по переселению разные семьи, причем были даже отдельные массовые программы", - говорит Светлана Ганнушкина, председатель комитета "Гражданское содействие".

По ее словам, в начале двухтысячных годов было несколько массовых кампаний по переселению в США: "Например, мы так отправляли в Америку бакинских армян, то есть людей, которые переехали в момент распада СССР из-за армяно-азербайджанского конфликта. Последняя массовая программа была в начале 2000-х годов, когда мы переселяли месхетинских турок из Краснодарского края, так как их не признавали российскими гражданами".

До 2018 года в Штаты отправляли и отдельных беженцев, которые приезжали в Россию и не могли получить здесь помощь. "Так уехали афганцы, узбеки, в том числе представители ЛГБТ-сообщества. Их забирала Америка, понимая, что у нас в России гомофобия. У нас уехал сотрудник афганец, у которого была русская жена, но которого категорически не хотели легализовывать в России", - говорит Ганнушкина.

После того, как в августе 2018 года Россия запретила США реализовывать программы поддержки беженцев, в том числе через Международную организацию по миграции (IOM) в составе ООН, отправка беженцев приостановлена. Своей очереди только через офис "Гражданского содействия" дожидаются почти 600 человек.

По словам Ванессы Аскер, переезд офиса USCIS в Афины снова дает возможность оказывать поддержку беженцам из России и стран постсоветского пространства. Правда, теперь для этого им сначала нужно будет получить шенгенскую визу.

Кого не коснется закрытие службы USCIS

В первую очередь, это не коснется тех, кто подает заявку на неиммиграционные визы, например, туристические или учебные. С сентября 2017 года по август 2018 года россияне получили 136,1 тыс. таких виз.

Не нужно ехать в Афины и тем, кто хочет просить убежища в США и уже находится на американской территории. "Скажем, политические мигранты или представители ЛГБТ-сообщества из России уже несколько лет сразу едут в США по туристической визе или приглашению, нанимают на месте лицензированного адвоката, открывают кейс и подают на убежище. В Москве этим уже давно никто не занимается", - говорит Антон Данилов, руководитель визового отдела компании Visa Consult.

Закрытие USCIS не отразится и на тех, кто получит грин-карту по лотерее (ближайшие результаты объявят в мае 2019 года). Эту, а также визу инвестора и визу на воссоединение с семьей можно по-прежнему будет получить в консульском отделе посольства США в Москве. Правда, придется долго ждать своей очереди на запись (в среднем, это около 300 дней).

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

