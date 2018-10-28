США доставили в ФРГ крупнейшую партию боеприпасов в XXI веке

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.
На американскую авиабазу в Германии "Рамштайн" доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в 21 веке. Об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США в пятницу, 26 октября.
За октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением. "Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО. - Ред.)", - отмечается в пресс-релизе.
Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению своего присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.
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