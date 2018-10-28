 США доставили в ФРГ крупнейшую партию боеприпасов в XXI веке | Новости из Германии о Германии | DW | 28.10.2018

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Германия

США доставили в ФРГ крупнейшую партию боеприпасов в XXI веке

На американскую авиабазу в немецком Рамштайне за октябрь доставили 100 контейнеров с военным снаряжением. Это крупнейшая поставка такого рода со времен бомбардировок Югославии силами НАТО.

Американская авиабаза в немецком Рамштайне (фото из архива)

Американская авиабаза в немецком Рамштайне (фото из архива)

На американскую авиабазу в Германии "Рамштайн" доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в 21 веке. Об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США в пятницу, 26 октября.

Контекст

То, что Дональд Трамп устроил на саммите НАТО, причинило вред всем, но более всего самому президенту США - как за рубежом, так и у него на родине, считает Макс Хофман. (13.07.2018)

За октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением. "Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО. - Ред.)", - отмечается в пресс-релизе.

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению своего присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на Востоке Украины.

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Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы ВВС США

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