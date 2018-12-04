США грозят РФ последствиями за отказ освободить моряков ВМС Украины

Вашингтон настаивает на освобождении 24 моряков ВМС Украины, задержанных после захвата Россией кораблей в Керченском проливе. Соответствующее заявление представитель Госдепартамента США сделал на брифинге во вторник, 4 декабря.

"Мы хотим, чтобы русские усвоили наш посыл: они должны освободить команду, иначе наступят последствия", а ситуация вокруг захвата военнослужащих со временем "станет только более болезненной", предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы в публичной форме и в частном порядке по линии наших союзников оказывали давление" на Москву, чтобы та освободила моряков и открыла Керченский пролив для судоходства, указали в Госдепе. Госсекретарь США Майкл Помпео выступал с "вескими и четкими заявлениями" на этот счет, а также неоднократно обнародовал свою позицию в Twitter. Кроме того, по данному вопросу высказывалась постпред США при ООН Никки Хейли, а президент Дональд Трамп отменил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на G20 "из-за своей озабоченности инцидентом", напомнил представитель Госдепартамента.

Керченский кризис

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата украинских кораблей в 10 областях страны было введено военное положение.

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