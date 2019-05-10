 США грозят Ирану новыми контрмерами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США грозят Ирану новыми контрмерами

Иран до октября должен ратифицировать международные конвенции по борьбе с преступностью и терроризмом. Иначе Тегерану грозят "серьезные финансовые контрмеры", заявили в Госдепартаменте.

Госсекретарь США Майк Помпео (фото из архива)

Госсекретарь США Майк Помпео (фото из архива)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в пятницу, 21 июня, потребовала от Ирана до октября ратифицировать международные конвенции по борьбе с терроризмом. В противном случае Тегерану грозят серьезные финансовые  контрмеры, говорится в заявлении, опубликованномна сайте Госдепартамента США.

В свою очередь, в ФАТФ отметили, что Иран достиг некоторого прогресса в противодействии финансированию терроризма, однако спустя три года после того как Иран согласовал план действий с организацией, "большая часть необходимой работы" остается незавершенной. Тегерану необходимо ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности, а также Конвенцию по борьбе с финансированием террористов.

Контекст

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

ВВС США не совершали 19 июня полетов над Ираном, заявил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан, комментируя информацию о том, что иранские военные сбили американский дрон на юге страны. (20.06.2019)

В настоящее время Корпус стражей исламской революции продолжает участвовать в крупномасштабных схемах незаконного финансирования, чтобы поддерживать свою злонамеренную деятельность, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Международное сообщество ясно дало понять, что Иран должен выполнять свои обязательства и вести себя как нормальная нация", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться.

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позже Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский дрон типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп его отменил.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 12:45

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Сайт Госдепартамента

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5  

Также по теме

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran

Как предотвратить военный конфликт между США и Ираном 10.05.2019

Между США и Ираном растет напряженность. ЕС должен дать понять Вашингтону, что не будет безоговорочно поддерживать курс на конфронтацию, считает эксперт по вопросам безопасности Оливер Майер.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы  

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане?  

США эвакуирует бойцов ЧВК с базы в Ираке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно