 США готовят военное решение на случай химатаки в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США готовят военное решение на случай химатаки в Идлибе

Президенту США докладывают о вариантах военных ответов на возможное применения химического оружия в сирийском Идлибе, сообщил генерал Джозеф Данфорд.

Джозеф Данфорд

Джозеф Данфорд

Армия США прорабатывает варианты ответов на тот случай, если президент Сирии Башар Асад решит применить химическое оружие во время наступления на провинцию Идлиб. На эту тему ведется "рутинный диалог" с Белым домом, сообщил журналистам в субботу, 8 сентября, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд в Нью-Дели.

Генерал отметил, что решение, будут ли США отвечать на возможную химатаку в Идлибе, пока не принято. "Но мы ведем диалог, рутинный диалог с президентом (Дональдом Трампом. - Ред.), чтобы убедиться в том, что он знает, на каком этапе находятся наши планы на случай применения химического оружия", - пояснил Данфорд. 

Контекст

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

Он заявил, что не удивлен тем, что накануне Россия, Иран и Турция на саммите в Тегеране не сумели договориться о единой оценке предстоящего наступления сирийских войск на Идлиб. Тогда, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивался включения в текст итогового заявления положения о перемирии, в то время как президенты РФ Владимир Путин и Ирана Хасан Роухани настаивали на продолжении военных действий против террористов.

Асад готовит наступление на Идлиб

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии входит в одну из четырех зон деэскалации, о создании которых в сентябре 2017 года оговорились Россия, Иран и Турция. Это последняя провинция, значительная часть которой находится под контролем различных исламистских группировок и сирийской вооруженной оппозиции. Россия и Иран оказывают военную поддержку сирийскому президенту, который готовит наступление на Идлиб.  По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), 4 сентября ВКС России провели в Идлибе около 30 бомбардировок.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:14
Now live
03:14 мин

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Россия, Иран и Турция не смогли сблизить позиции по Идлибу

Аудио- и видеофайлы по теме

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?  

Сирийский театр военных действий - "Заповедник"  

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

Также по теме

Syrien Luftangriffe in Idlib

Какое значение имеет наступление на сирийский Идлиб 07.09.2018

В ближайшее время президент Башар Асад может начать наступление на Идлиб. Контроль над городом будет означать полную победу Асада в войне, но приведет к гуманитарной катастрофе. Можно ли ее избежать?

Syrien Luftangriffe in Idlib

В США составлен список целей в Сирии для удара в случае химатаки 01.09.2018

В Вашингтоне опасаются, что армия Асада готовит химатаку в удерживаемом оппозицией Идлибе, сообщает CNN. На нее США могут ответить ракетным ударом.

Syrien Luftangriffe in Idlib

Трамп предостерег Россию и Иран от участия в наступлении Асада на Идлиб 04.09.2018

Наступление сирийских войск на провинцию Идлиб грозит многочисленными жертвами, заявил президент США. 7 сентября РФ, Иран и Турция проведут саммит по урегулированию положения в Сирии.

Реклама

Самые читаемые

Великобритания обвинила РФ в дезинформации по делу Скрипалей  

США начали учения в Сирии в ответ на предостережения России  

Предполагаемые отравители Скрипалей часто посещали Женеву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно