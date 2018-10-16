 США готовятся начать торговые переговоры с ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.10.2018

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Мир

США готовятся начать торговые переговоры с ЕС

В Вашингтоне ждут от торговых переговоров с ЕС "своевременных и существенных результатов". Точный срок начала консультаций пока не назван.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер

Администрация США предполагает начать торговые переговоры с Евросоюзом, Великобританией и Японией. Соответствующий меморандум о намерениях направил в американский Конгресс во вторник, 16 октября, Роберт Лайтхайзер, торговый представитель Белого дома. Переговоры могут начаться по истечении 90-дневного срока после того, как информация о них была доведена до Конгресса. Лайтхайзер, по его собственным словам, ожидает "своевременных и существенных результатов для американских рабочих, фермеров и организаций".

Контекст

Когда Трамп и Путин встречались в Хельсинки, руководители ЕС вели переговоры в Китае и потом в Японии. DW о том, что в Брюсселе говорят об итогах саммита президентов США и России. (17.07.2018)

США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

Ожидается, что на будущих переговорах речь будет идти как о пошлинах, так и о прочих торговых барьерах. В США надеются достичь "более справедливой" торговой схемы, говорится в сообщении, направленном Конгрессу. Коммерческие отношения между США и Евросоюзом являются "самыми значительными и комплексными" экономическими отношениями в мире, указывается также в документе. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём считает, что заключение договоренности по пошлинам между Вашингтоном и Брюсселем пока не предвидится. По ее словам, европейская делегация прибудет на следующей неделе в США. Сама Мальмстрём проведет переговоры с Лайтхайзером в ноябре, после выборов в американский Конгресс.

В конце июля 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер достигли соглашения, согласно которому обе стороны намерены отказаться от введения новых пошлин, по крайней мере до тех пор, пока продолжаются переговоры.

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    Автор: Томас Кольман


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Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется

 

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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