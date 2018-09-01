 США готовы расширить военную помощь Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США готовы расширить военную помощь Украине

Вашингтон готов поставлять Киеву летальное оружие, заявил спецпредставитель США по Украине в интервью The Guardian. Поддержка необходима также украинским ВВС и ВМФ, отметил он.

Военный парад в Киеве в День независимости Украины

Военный парад в Киеве в День независимости Украины

Вашингтон рассматривает возможное расширение военной помощи Киеву. "Возможно, мы обсудим с Украиной…, в чем они нуждаются. Думаю, что намечается дискуссия об оснащении военно-морского флота, потому что, как вы знаете, их военно-морские силы были по большему счету присвоены Россией", - заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью британской газете The Guadian, опубликованном в субботу, 1 сентября.

Контекст

Порошенко объявил о поставке в Украину ПТРК Javelin. Эксперты сомневаются, что ограниченная партия противотанковых ракет из США способна существенно повысить обороноспособность Украины. (02.03.2018)

Де-юре кампания по выборам президента Украины стартует позже, де-факто ее участники уже обозначили планы. 24 августа, День независимости, можно считать неформальным стартом, пишет Сергей Руденко. (24.08.2018)

Наряду с тем, что Украина нуждается в восстановлении ВМФ, у нее также "очень ограниченные" возможности воздушной обороны, и США "следует рассмотреть" этот аспект, отметил Волкер. Высокопоставленный американский чиновник также указал, что Киеву необходима военная помощь летальными видами вооружения, подчеркнув, что администрация президента Дональда Трампа "однозначно" готова продолжить ее оказывать - после поставок переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в апреле.

Эксперт исследовательского центра Atlantic Council Арик Толер отметил в беседе с The Guardian, что поставка Javelin была скорее символическим жестом, в то время как поддержка военно-воздушных и военно-морских сил стала бы "гораздо более значимым, важным моментом".

"РФ не будет много делать до выборов в Украине"

Говоря об урегулировании конфликта в Донбассе, Волкер выразил мнение, что до президентских и парламентских выборов в Украине прогресса в этом вопросе ожидать не следует. "Есть некоторые признаки того, что Россия, вероятно, не будет предпринимать много шагов до тех пор, пока не пройдут эти выборы", - заявил дипломат.

Он также скептически прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в скором времени может состояться встреча Волкера с его российским коллегой, помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Очевидно, что у нас есть значительные расхождения во взглядах. Думаю, мы проведем немного больше раундов переговоров, прежде чем решим, продуктивно ли организовывать еще одну большую встречу", - отметил Волкер.

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 13:55
Now live
13:55 мин

Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Ссылки в интернете

The Guardian: Интервью со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером

Аудио- и видеофайлы по теме

Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали  

Генсек НАТО в "Немцова.Интервью": Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО  

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?  

Также по теме

Ukraine Soldaten an der Front bei Donezk

WP: Белый дом одобрил поставки летального оружия Украине 21.12.2017

Решение Трампа идет вразрез с запретом Обамы. Сумма сделки превышает 40 млн долларов. Киев настаивает на поставках более тяжелого вооружения.

US Rakete FGM-148 Javelin

США доставили в Украину ракетные комплексы Javelin 30.04.2018

Ракетные комплексы Javelin переданы Вашингтоном Киеву на условиях их базирования вдали от линии разграничения в Донбассе.

Bulgarien US-Marines schießen Panzerabwehrrakete Javelin

ПТРК Javelin для Украины: реальная военная помощь или политический жест? 02.03.2018

Порошенко объявил о поставке в Украину ПТРК Javelin. Эксперты сомневаются, что ограниченная партия противотанковых ракет из США способна существенно повысить обороноспособность Украины.

Реклама

Самые читаемые

Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции  

Керченский мост спас Крым от падения туристического потока  

Комментарий: Смерть свидетеля Захарченко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно