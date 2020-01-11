США готовили убийство еще одного иранского военачальника

В день уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани ВС США планировали убить еще одного высокопоставленного представителя вооруженных сил Ирана. Об этом сообщили в ночь на субботу, 11 января, американская газета The Washington Post и телеканал CNN.

Согласно источникам The Washington Post, целью Соединенных Штатов должен был стать Абдул Реза Шахлай - финансист и военачальник спецподразделения "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), который во время проведения США секретной операции по его уничтожению, не увенчавшейся успехом, находился в Йемене.

В Конгрессе и СМИ хотят знать истинные цели спецопераций Пентагона на Ближнем Востоке

Данная спецоперация может указывать на то, что уничтожение администрацией президента США Дональда Трампа генерала Сулеймани имело более широкую подоплеку, чем об этом сообщалось ранее, отмечает The Washington Post. В частности, эта спецоперация ставит вопрос о том, являлось ли целью миссии лишь предотвращение нападения на американских граждан или она была связана со стремлением обезглавить КСИР, пишет газета.

В то же время член Палаты представителей Конгресса Ро Ханна задал на своей странице в Twitter следующие вопросы: "До какого предела распространяются планы администрации Трампа по убийству иранских чиновников?" и "Как связана попытка убийства (иранского военачальника. - Ред.) в Йемене с непосредственной угрозой?"

"Целый ряд законодателей заявили, что им неизвестны какие-либо данные разведки, указывающие на то, что от Сулеймани исходит прямая угроза, которая оправдала бы его уничтожение", напоминает телеканал CNN.

Секретная операция Пентагона в Йемене

Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в городе Кермане

По словам высокопоставленных чиновников, на которые ссылается издание The Washington Post, операция по ликвидации Шахлая в Йемене имела высокую степень секретности, ее детали до сих пор не разглашаются. По информации источника газеты, представители Пентагона и военного командования во Флориде наблюдали за ходом обеих операций и собирались одновременно сообщить об их результатах, если бы обе они завершились успешно.

В то же время другой источник сообщил газете The Washington Post, что власти США не исключают того, что позже повторят попытку ликвидировать Шахлая.

Со своей стороны представитель Пентагона Ребекка Ребарич заявила, что Минобороны США не обсуждает "предполагаемые операции" на Ближнем Востоке. Не сообщив дальнейших деталей, она лишь сказала, что Пентагон ознакомился с отчетом о совершенном в начале января ракетном ударе в Йемене, "который давно считается безопасным местом для террористов и других противников США".

Данные США об Абдуле Резе Шахлае

В декабре 2019 года Госдепартамент США объявил о том, готов заплатить 15 млн долларов за информацию об Абдуле Резе Шахлае. По данным властей США, Шахлай, кроме прочего, был связан с нападением на американские войска в Ираке в 2007 году.

Убийство генерала Сулеймани стало первым целенаправленным уничтожением США высокопоставленного иностранного военачальника со времен Второй мировой войны, отмечает The Washington Post. В начале января в ответ на нападение американцев на международный аэропорт Багдада, где находился Сулеймани, Тегеран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

8 января на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном вблизи иранской столицы потерпел крушение пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". В ночь на 11 января иранские власти признали, что силы КСИР сбили лайнер ракетой "по ошибке", приняв украинский самолет за крылатую ракету.

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