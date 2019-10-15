 США выводят свои войска из района Манбиджа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США выводят свои войска из района Манбиджа

Около тысячи военных США уходят из района сирийского Манбиджа. Линию соприкосновения между армиями Турции и Сирии патрулируют российские военные.

Турецкие солдаты на американском танке в Манбидже, 14 октября 2019 г.

Турецкие солдаты на американском танке в Манбидже, 14 октября 2019 г.

США на фоне тяжелых боев между турецкими войсками и сирийскими курдами выводят свой воинский контингент из района Манбидж, где размещались с 2017 года. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил представитель международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Каггинс. Агентство АР со ссылкой на информированный источник уточняет, что около 1000 американских военнослужащих, выводимых из северных райнов Сирии, будут перемещены в Ирак, Кувейт и, возможно, Иорданию.

Контекст

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Анкара объявила, что хочет создать там "зоны безопасности" и расселить беженцев. Сергей Елкин сомневается в благородном порыве Эрдогана. (10.10.2019)

Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман. (14.10.2019)

Представитель Минобороны РФ сообщил журналистам, что город Манбидж и близлежащие населенные пункты находятся по контролем сирийских войск, а российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Турции и Сирии. Вместе с этим российская сторона заявила, что американские военные "помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе".

Одновременно с этим спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по вопросу начала турецкой операции против сирийских курдов не было. Лаврентьев уточнил, что диалог между конфликтующими странами идет  "в реальном режиме времени" на различных уровнях, в том числе "по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб". Представитель РФ заметил, что в реальном столкновении между Турцией и Сирией никто не заинтересован, а Кремль постарается этого не допустить.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 01:50

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Наступление Турции в Сирии: ЕС и НАТО перед дилеммой  

Наступление Анкары на сирийских курдов  

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ?  

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ произошла стычка между курдами и турками из-за военной операции Анкары  

Суд в Москве счел законным отказ зарегистрировать партию Навального  

Глава МИД Украины объяснил Евросоюзу красные линии и план "Б" в отношении Донбасса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно