 США вскоре уведомят Россию о выходе из Договора о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2018

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Мир

США вскоре уведомят Россию о выходе из Договора о РСМД

О готовящемся выходе из Договора о РСМД Москве сообщит Джон Болтон, пишет газета New York Times. По ее сведениям, Дональд Трамп может утвердить само решение "в предстоящие недели".

Искандер

"Искандер"

Администрация президента США готовится на следующей неделе сообщить России о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила в пятницу, 19 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По ее сведениям, Трамп хочет утвердить это решение "в предстоящие недели".

Контекст

Перед вступлением в должность нового президента США российский политолог, глава РСМД Андрей Кортунов рассказал DW об ожиданиях Москвы от Дональда Трампа и предложениях Вашингтона. (19.01.2017)

19 октября Госдума одобрила выход России из соглашения с США об утилизации плутония. Москва обвинила США в невыполнении договора. Чем был важен этот документ? (19.10.2016)

О готовящемся выходе из Договора о РСМД Москву уведомит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет NYT. Болтон приедет в Россию с визитом 21 октября.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Болтон выступает за выход США из Договора о РСМД, но это решение еще придется согласовать в кабинете министров, в то время как американские Госдепартамент и министерство обороны придерживаются противоположного мнения. Однако Вашингтон, по данным газеты, на этой неделе уже проинформировал своих европейских союзниках о планах выйти из соглашения, чтобы посмотреть на их реакцию.

США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Сайт The Guardian

Сайт The New York Times

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