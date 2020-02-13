США ввели санкции против трех российских предприятий

Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских предприятий в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения, говорится в опубликованном в четверг, 13 февраля документе Госдепартамента. Речь идет о "Военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения", "Кумертауском авиационном производственном предприятии" и "Конструкторском бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова". В список, который действует уже с 3 февраля, попали и предприятия из других стран, в том числе Ирака, Турции и Китая.

Санкции запрещают американским ведомствам вести переговоры с этими организациями, покупать у них и продавать им товары и технологии. Госдеп в своем решении указывает, что эти организации причастны к нарушению санкций в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии в части поставок оружия массового поражения или элементов подобного оружия.

Подмосковное "НПО Машиностроения", которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", занимается разработкой и производством боевых комплексов с крылатыми ракетами, космических комплексов. КБП им. Шипунова в Туле входит в госкорпорацию "Ростех", занимается разработкой зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С". Кумертауское авиационное производственное предприятие из Башкирии выпускает вертолеты для ВМФ.

"НПО Машиностроения" и КБП им. Шипунова ранее уже были включены в санкционные списки США против России, введенные из-за аннексии Крыма и из-за кибератак против Соединенных Штатов.

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