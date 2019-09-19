 США ввели санкции против иранского Центробанка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

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Мир

США ввели санкции против иранского Центробанка

В США заявляют, что новые санкции перекроют финансовые потоки террористическим группировкам. Под новые ограничительные меры попал иранский Центробанк.

Здание Центробанка Ирана (фото из архива)

Здание Центробанка Ирана (фото из архива)

США ввели санкции против Центробанка Ирана в ответ на недавние воздушные удары по двум нефтяным объектам Саудовской Аравии, предположительно нанесенные иранской стороной. О новых мерах в пятницу, 20 сентября, объявили президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин. По словам последнего, санкции, в частности, остановят финансовые потоки в пользу бригад "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции, а также группировки "Хезболлах". Оба объединения распространяют "террор" и "дестабилизируют регион", заявил Мнучин.

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Ранее Трамп уже объявлял о "существенном" ужесточении санкций против Ирана. В пятницу президент США заявил, что новые меры являются самыми суровыми, когда-либо введенными в отношении Ирана. Тем не менее иранский Центробанк уже находится под американскими санкциями с ноября 2018 года как часть ограничительных мер, введенных Белым домом после одностороннего выхода США из ядерного соглашения с Тегераном. Санкции, введенные по обвинениям в поддержке терроризма, в дальнейшем отменить гораздо сложнее, нежели "антиядерные" контрмеры, отмечает AFP.

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и возложил вину на Иран. Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона.

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    Автор: Наталья Позднякова


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