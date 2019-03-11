 США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2019

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Мир

США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

США расширили санкции против режима Мадуро в Венесуэле на золотодобывающий сектор страны. Ограничительные меры введены в отношении предприятия CVG Compañía General de Minería de Venezuela и его президента.

Тень человека на флаге Венесуэлы

Администрация США ввела новые санкции против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. На этот раз они коснулись золотодобывающего сектора. США внесли в санкционный список горное госпредприятие CVG Compañía General de Minería de Venezuela, занимающееся золотодобычей, а также его президента, сообщило во вторник, 19 марта, министерство финансов в Вашингтоне.

Контекст

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

Причиной введения санкций стала связь "Еврофинанс Моснарбанка" с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США на своем сайте. (11.03.2019)

Активы компании и его главы Адриана Антонио Пердомо Мата в США замораживаются, с ними запрещается вести бизнес.

Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил режим Мадуро в том, что ради собственного обогащения он безответственно разбазаривает имущество и полезные ископаемые Венесуэлы. Горное предприятие поддерживает тесное окружение коррупционного режима Мадуро, утверждает глава американского Минфина.

Ранее США ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, государственной нефтяной компании PDVSA, а также против российского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за поддержки режима Николаса Мадуро.

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    Автор: Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Treasury Sanctions Venezuela’s State Gold Mining Company and its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime

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