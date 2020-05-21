США ввели санкции против главы МВД Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли и ряда лиц и организаций, связанных с правоохранительными органами Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду, 20 мая, заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В частности, именно Фазли США считают ответственным за приказ использовать оружие при разгоне антиправительственных протестов в ноябре, что привело к многочисленным жертвам, среди которых было по меньшей мере 23 несовершеннолетних.
"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности иранские официальные лица и учреждения, которые притесняют и применяют насилие в отношение своего собственного народа", - заявил в специальном заявлении министр финансов США Стивен Мнучин.
В санкционном списке - семь высокопоставленных спецслужбистов и три организации
Помимо главы МВД, санкции были введены против семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и Корпуса стражей исламской революции, а также против Фонда сотрудничества правоохранительных сил Ирана и двух тегеранских тюрем. Их имущество и счета в США будут заблокированы, американским гражданам запрещено вступать с ними в любые деловые отношения.
По данным правозащитной организации Amnesty International (AI), с 15 по 18 ноября 2019 года в ходе массовых протестов в Иране, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, погибли в общей сложности 304 человека. Массовые протесты по всему Ирану вспыхнули после того, как правительство в ночь на 15 ноября нормировало продажу и повысило цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом.
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Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
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Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
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ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
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Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
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Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
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Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова