США ввели санкции против главы МВД Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли и ряда лиц и организаций, связанных с правоохранительными органами Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду, 20 мая, заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В частности, именно Фазли США считают ответственным за приказ использовать оружие при разгоне антиправительственных протестов в ноябре, что привело к многочисленным жертвам, среди которых было по меньшей мере 23 несовершеннолетних.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности иранские официальные лица и учреждения, которые притесняют и применяют насилие в отношение своего собственного народа", - заявил в специальном заявлении министр финансов США Стивен Мнучин.

В санкционном списке - семь высокопоставленных спецслужбистов и три организации

Помимо главы МВД, санкции были введены против семи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и Корпуса стражей исламской революции, а также против Фонда сотрудничества правоохранительных сил Ирана и двух тегеранских тюрем. Их имущество и счета в США будут заблокированы, американским гражданам запрещено вступать с ними в любые деловые отношения.

По данным правозащитной организации Amnesty International (AI), с 15 по 18 ноября 2019 года в ходе массовых протестов в Иране, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, погибли в общей сложности 304 человека. Массовые протесты по всему Ирану вспыхнули после того, как правительство в ночь на 15 ноября нормировало продажу и повысило цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом.

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