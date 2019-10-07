США ввели санкции в отношении Китая из-за притеснения уйгуров

США ввели санкции в отношении Китая, вызванные притеснением уйгуров. Под штрафные меры попали 28 правительственных и коммерческих организаций, говорится в сообщении министерства торговли Соединенных Штатов, обнародованном в понедельник, 7 октября. Санкции означают ограничения на поставки этим компаниям американской продукции.

Тем самым Вашингтон гарантирует, что технологии из США, "выращенные в среде личной свободы и частного предпринимательства, не будут использованы для подавления беззащитных меньшинств", подчеркнул министр торговли Уилбур Росс. По его словам, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников". Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Китч "культурной революции" Плакаты повсюду В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.

Китч "культурной революции" Значки и листовки Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

Китч "культурной революции" "Цитатник" Мао на всех языках Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

Китч "культурной революции" Мао на каждый полке Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

Китч "культурной революции" Мао любого размера А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

Китч "культурной революции" Радость коллекционеров "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

Китч "культурной революции" Прибыльный бизнес Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам. Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов

