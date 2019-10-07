 США ввели санкции в отношении Китая из-за притеснения уйгуров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2019

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Мир

США ввели санкции в отношении Китая из-за притеснения уйгуров

Министерство торговли США включило в санкционный список 28 правительственных и коммерческих организаций КНР. Вашингтон заявил, что не намерен терпеть притеснение этнических меньшинств в Китае.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая

США ввели санкции в отношении Китая, вызванные притеснением уйгуров. Под штрафные меры попали 28 правительственных и коммерческих организаций, говорится в сообщении министерства торговли Соединенных Штатов, обнародованном в понедельник, 7 октября. Санкции означают ограничения на поставки этим компаниям американской продукции.

Тем самым Вашингтон гарантирует, что технологии из США, "выращенные в среде личной свободы и частного предпринимательства, не будут использованы для подавления беззащитных меньшинств", подчеркнул министр торговли Уилбур Росс. По его словам, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".

Контекст

Вашингтон обвинил Китай в "валютных манипуляциях" из-за падения курса юаня ниже знаковой отметки. DW - о возможных последствиях этой девальвации для глобальной экономики и России. (06.08.2019)

В Урумчи спустя год после массовых беспорядков ситуация, на первый взгляд, налаживается. Однако жители Синьцзяна утверждают, что взаимное доверие между уйгурами и китайцами по-прежнему отсутствует. (05.07.2010)

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают "политической и культурной индоктринации", а также заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников". Пекин заявил, что СУАР  находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.

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