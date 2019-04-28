 США ввели новые санкции против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2019

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Мир

США ввели новые санкции против Ирана

Санкции Вашингтона распространены на строительный сектор Ирана. Кроме того, под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов.

Флаг Ирана

Флаг Ирана

США ввели новые санкции в отношении Ирана. Их действие распространилось на строительный сектор Исламской Республики. Кроме того, под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов. Соответствующий документ подписал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщила в четверг, 31 октября, пресс-секретарь американского госдепартамента Морган Ортагус.

Вашингтон будет препятствовать Ирану в приобретении "стратегических материалов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), строительного сектора и программ по распространению" ядерного оружия, говорится в документе.

Данные меры позволят Соединенным Штатам сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана, не даст Тегерану сократить "время прорыва" для получения ядерного оружия, а также помешает режиму перепрофилировать свои объекты в интересах ядерного распространения, подчеркнули в Госдепе.

Санкции коснутся продажи и предоставления Ирану металлов, угля и промышленного оборудования. Кроме того, запрет распространится на материалы, которые могут использоваться для военного назначения. Наконец, запрещены поставки Тегерану стальных труб, определенных видов стали и металлов, входящих в состав припоя.

Таким образом под действие ограничительных мер могут попасть даже европейские фирмы, которые снабжают указанными товарами клиентов в гражданском секторе Ирана.

Продлено действие санкционных исключений

Контекст

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На этом фоне Помпео на 90 дней пролонгировал срок действия санкционных исключений, которые позволяют иностранным компаниям сотрудничать с Тегераном в рамках его атомной программы. Формально Исламская Республика тем самым лишается повода возобновить свою программу по созданию ядерного оружия.

В середине октября прокуратура Нью-Йорка  возбудила уголовное дело против турецкого государственного Halkbank за нарушение санкций в отношении Ирана. По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод иранских средств на сумму в 20 млрд долларов.

Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии.

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    Автор: Наталья Позднякова


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