 США больше не считает Китай валютным манипулятором | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

США больше не считает Китай валютным манипулятором

На фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем министерство финансов США согласилось не считать Китай валютным манипулятором.

Доллары США и юани

Министерство финансов США исключило Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в докладе министерства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны, распространенном в понедельник, 13 января. "Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы", - говорится в докладе. От Китая ожидается прекращение искусственного поддержания низкого курса юаня и открытие своего рынка для иностранных инвесторов.

Контекст

Сокращение доли доллара в золотовалютных резервах стоило России 3,8% своих запасов. При прежней структуре российские запасы были бы на 7,7 миллиарда долларов больше. (15.10.2019)

На фоне возможной эскалации торгового спора между США и КНР стоимость китайской валюты на торгах в понедельник опустилась ниже 7 юаней за доллар - самого низкого уровня с 2008 года. (05.08.2019)

В августе на фоне сложных отношений между США и Китаем китайский Центробанк позволил курсу национальной валюты упасть ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал снижение курса китайской валюты, назвав его "валютной манипуляцией". В своем микроблоге Twitter американский президент написал, что это "крупное нарушение, которое со временем серьезно ослабит Китай".

В декабре министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.

Известно, что в рамках этого соглашения Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% - понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов, сказано в официальном сообщении Торгового представительства США.

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  • Infografik One belt, one road - Chinas neue Seidenstraße RUS

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  • Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

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  • Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Италия: сюрприз для европейских партнеров

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  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    ЕС и Китай: переоценка рисков

    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

  • China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР

    "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW. (26.04.2019)  

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Доклад министерства финансов США

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