США больше не считает Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США исключило Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится в докладе министерства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны, распространенном в понедельник, 13 января. "Китай согласился пойти на шаги в сторону уменьшения давления на рыночные механизмы", - говорится в докладе. От Китая ожидается прекращение искусственного поддержания низкого курса юаня и открытие своего рынка для иностранных инвесторов.
В августе на фоне сложных отношений между США и Китаем китайский Центробанк позволил курсу национальной валюты упасть ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал снижение курса китайской валюты, назвав его "валютной манипуляцией". В своем микроблоге Twitter американский президент написал, что это "крупное нарушение, которое со временем серьезно ослабит Китай".
В декабре министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.
Известно, что в рамках этого соглашения Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% - понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов, сказано в официальном сообщении Торгового представительства США.
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Автор: Михаил Бушуев