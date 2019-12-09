 США блокировали заседание Совбеза ООН по правам человека в КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2019

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Мир

США блокировали заседание Совбеза ООН по правам человека в КНДР

Эксперты полагают, что Белый дом пытается умиротворить лидера КНДР Ким Чен Ына. Пхеньян предупредил, что будет рассматривать заседание Совбеза по правам человека в КНДР как серьезную провокацию.

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Под давлением Пхеньяна США заблокировали запланированное на вторник, 10 декабря, заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в КНДР. На фоне все более агрессивной риторики Пхеньяна США отказались от поддержки инициативы о проведении такого заседания, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатов. По мнению экспертов, решение о задабривании лидера КНДР Ким Чен Ына было принято в Вашингтоне на самом высоком уровне.

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Ранее постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сонг в письме членам Совбеза предупредил, что его страна будет рассматривать любое заседание Совета Безопасности ООН по "правам человека" как "новую серьезную провокацию в рамках враждебной политики и решительно отреагирует на нее". В послании северокорейского дипломата также содержались прямые нападки на Соединенные Штаты. После этого постпредство США в ООН отказалось поддерживать проведение такой встречи.

Провал инициативы о проведении заседания

Официально заседание Совбеза ООН по правам человека в КНДР назначено не было, но его планировали включить в повестку дня мероприятий 10 декабря при поддержке 9 из 15 членов Совета Безопасности. После отказа США проведение этого заседания стало невозможным. Вместо этого США предложили провести 11 декабря заседание Совбеза по "последним событиям на Корейском полуострове".

8 декабря КНДР объявила о проведении "очень важного" теста на установке для запуска спутников. Эксперты полагают, что Пхеньян испытывал ракетный двигатель. Ранее постпредство КНДР в ООН отменило переговоры с США о денуклеаризации.

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    Над территорией Японии

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    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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