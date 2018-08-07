 США анонсировали новые пошлины на товары из Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2018

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Мир

США анонсировали новые пошлины на товары из Китая

Вашингтон введет 25-процентные таможенные сборы для еще 279 китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. Вторая партия пошлин вступит в силу 23 августа.

Контейнеры в порту Шанхая

США введут дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 млрд долларов. Об этом во вторник, 7 августа, сообщается на сайте Управления торгового представителя США.

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Список включает, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая. До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка. На переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях. По словам Трампа, США и ЕС в перспективе вообще могут отказаться от от таможенных сборов на промышленную продукцию. До этого, 1 июня, вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, соответственно, в 25 и 10 процентов. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.

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    Автор: Томас Кольман


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Контекст

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Ссылки в интернете

Соообщение на сайте Управления торгового представителя США

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