 Счетная палата РФ назвала министерство науки наименее открытым ведомством | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Счетная палата РФ назвала министерство науки наименее открытым ведомством

Наивысшие оценки авторы исследования "Открытость государства в России" поставили министерству внутренних дел, Минкульту, Минфину и Минэнергетики.

Здание министерства образования и науки РФ

Лишь четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений по заказу Счетной палаты РФ. Наивысшую оценку по всем трем показателям открытости получили МВД, министерство культуры, Минфин и министерство энергетики, говорится в документе, опубликованном на сайте контролирующего органа в среду, 5 апреля.

Три показателя открытости

В исследовании "Открытость государства в России" оценивались показатели открытости информации (спектр инструментов получения гражданами информации госорганов), открытых данных (публикация данных независимо от запросов) и открытого диалога (возможность непосредственного участия граждан и бизнеса в принятии решений и контроль их исполнения).

Контекст

Создание политического управления Минобороны - предвестник возрождения государственной идеологии. А по его начальнику можно судить, какой эта идеология может быть, считает Александр Плющев. (31.07.2018)

Фёдор Крашенинников о роли и значении милитаризма в государственной пропаганде и общественной жизни современной России. (21.03.2019)

Высший рейтинг А в первой и второй категориях в общей сложности получили по 13 министерств из 22, в третьей - семь. Низшую оценку C во всех трех категориях получило лишь министерство науки и образования. Второе и третье места с конца заняли министерства обороны и просвещения.

"Инерционная открытость"

В целом ситуацию с открытостью государственных ведомств в России авторы исследования охарактеризовали как "инерционная открытость", не подкрепленная ни реальными поручениями президента и премьера, ни четким общественным запросом на большую степень взаимодействия властей с гражданами.

При этом в РФ создана необходимая нормативная база для повышения открытости государства, но практика ее применения остается на низком уровне, подчеркивают эксперты. В качестве решения они предложили создать единый орган, курирующий вопросы открытости и координирующий работу ведомств в этом направлении.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 37:01

Маша Гессен в "Немцова.Интервью": Россия – мафиозное государство, чьи руководители преследуют собственные интересы

Контекст

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW. (18.05.2016)  

Ссылки в интернете

Результаты исследования

Аудио- и видеофайлы по теме

Алексашенко в "Немцова.Интервью": система власти в России – это черный ящик  

Роман Удот из "Голоса": Партия власти получила хороший отлуп  

Маша Гессен в "Немцова.Интервью": Россия – мафиозное государство, чьи руководители преследуют собственные интересы  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Брюсселе: новые друзья и большие планы  

В Раду внесли закон о конфискации имущества за получение паспорта РФ  

США требуют от Турции отказаться от С-400  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно