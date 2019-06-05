Счетная палата РФ назвала министерство науки наименее открытым ведомством

Лишь четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений по заказу Счетной палаты РФ. Наивысшую оценку по всем трем показателям открытости получили МВД, министерство культуры, Минфин и министерство энергетики, говорится в документе, опубликованном на сайте контролирующего органа в среду, 5 апреля.

Три показателя открытости

В исследовании "Открытость государства в России" оценивались показатели открытости информации (спектр инструментов получения гражданами информации госорганов), открытых данных (публикация данных независимо от запросов) и открытого диалога (возможность непосредственного участия граждан и бизнеса в принятии решений и контроль их исполнения).

Высший рейтинг А в первой и второй категориях в общей сложности получили по 13 министерств из 22, в третьей - семь. Низшую оценку C во всех трех категориях получило лишь министерство науки и образования. Второе и третье места с конца заняли министерства обороны и просвещения.

"Инерционная открытость"

В целом ситуацию с открытостью государственных ведомств в России авторы исследования охарактеризовали как "инерционная открытость", не подкрепленная ни реальными поручениями президента и премьера, ни четким общественным запросом на большую степень взаимодействия властей с гражданами.

При этом в РФ создана необходимая нормативная база для повышения открытости государства, но практика ее применения остается на низком уровне, подчеркивают эксперты. В качестве решения они предложили создать единый орган, курирующий вопросы открытости и координирующий работу ведомств в этом направлении.

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