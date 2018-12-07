"Счастье вместо ВВП": итоги гражданского форума в Москве

В субботу, 8 декабря, в Москве прошел шестой общероссийский гражданский форум. Более тысячи гражданских активистов, чиновников и социальных предпринимателей собрались в Центре международной торговли, чтобы обсудить главные проблемы - от политики до экологии. Этот форум еще называют "кудринским", так как его организовал Комитет гражданских инициатив, который раньше возглавлял Алексей Кудрин. В этом году он присутствовал на мероприятии в качестве председателя Счетной палаты. Тема форума "Счастье" - также его идея.

На повестке дня - счастье

Как экономист Алексей Кудрин предложил индекс счастья как альтернативу ВВП, который все хуже отражает уровень жизни в стране.

"Что становится индикаторами развития страны? Это включенность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека", - уточнил он, включив в перечень индикаторов также уровень бедности, продолжительность жизни, наличие гендерного равенства и свободы выбора в стране. Другой участник форума, экономист Евгений Гонтмахер и вовсе предложил рассматривать общество как сумму эмоций и замерять их. Социологи его поправили, сказав, что эмоции замерить будет непросто, а Анатолий Чубайс попросил все же не отказываться от ВВП: "Очень легко под лозунгом счастья добить остатки счастья, которые у нас остались. Надо не разрушать, а дополнять".

Приехавшие из регионов участники форума несколько недоумевали по поводу темы форума: на фоне актуальных проблем со свалками, эпидемии СПИДа и бедности разговоры о счастье казались слишком далекими. "Да и каждый понимает его по-своему. Мне вот счастье - это просто выспаться", - сказал DW социальный предприниматель из Костромы Александр Субачев.

Есть ли счастье после выборов

Сразу несколько обсуждений участники форума посвятили осенним выборам 2018 года. Эксперты убеждены - протестное голосование уже не остановить, люди почувствовали возможность влиять на перемены и вошли во вкус.

"Электоральный выбор - это выбор этический. Люди в России делают это, как будто руку и сердце отдают. Они недовольны и готовы прийти и проголосовать за кого угодно, лишь бы не за действующего кандидата от власти", - сказала политолог Екатерина Шульман. По ее словам, это не разовое явление, но уже устойчивый тренд избирательного поведения: "Вот в Хакасии люди дважды приходили и протестно голосовали, хотя им власть и говорила, что не нужно этого делать".

Приводили в пример также Якутию, где внезапно выборы мэра в Якутске выиграла Сардана Авксентьева. "Она обошла кандидата от партии "Единая Россия", и я думаю он прокололся, потому что не знал, сколько стоит проезд на автобусе по городу", - сказал основатель "Диссернета" Андрей Заякин.

По словам экспертов, необходимо отменить систему сбора подписей, которая нужна, чтобы зарегистрировать кандидатов. А вместо этого вернуть залоговую систему, когда кандидат платит, чтобы участвовать в выборах. "Система сбора подписей – коррупциогенная и издевательская. А деньги - это честно", - резюмировала Шульман.

Женское "несчастье": против закона о декриминализации побоев

На многих секциях предпочитали обсуждать предложенную на повестку тему счастья путем от обратного - перечисляя проблемы и несчастья российского общества. На дискуссию о правах женщин, которую модерировала Ксения Собчак, пришло так много людей, что ее пришлось переносить в большой конференц-зал.

Эксперты говорили о самых громких случаях за год: деле сестер Хачатурян, изнасиловании девушки-дознавателя полицейскими в Башкирии, Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки, харассменте депутата Госдумы Слуцкого, дискриминации бортпроводниц "Аэрофлота" из-за веса.

Все эксперты требовали отменить статью одекриминализации домашних побоев. По словам адвоката Алексея Паршина, только после изменения закона по всей стране зафиксировано более 250 000 случаев нанесения побоев.

Кроме того, призывали улучшить положения матерей, которые остаются без поддержки отцов. По данным правозащитницы Алены Поповой, сегодня им не выплачено более ста миллиардов рублей алиментов. Наконец, чтобы улучшить положение женщин в стране, эксперты предложили объединяться, поддерживать друг друга и не бояться быть феминистками. "А то из-за консервативной повестки и главенствующей роли РПЦ во многих вопросах феминистки воспринимаются нашей властью как либералы или гомосексуалы", - резюмировала Галина Михалева, председатель Женской (гендерной фракции) партии "Яблоко".

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