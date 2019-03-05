Схема банка "Тройка Диалог" помогала преступникам из РФ отмывать деньги

Инвестиционный банк "Тройка Диалог" (в 2011 году был куплен Сбербанком) создал сложную систему из десятков офшорных фирм, оформленных на подставных лиц, через которые из России в 2006-2011 годах выводились миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. Таков основной вывод ряда свежих публикаций в таких ведущих международных изданиях, как Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian.

Публикации основаны на данных и расследовании, проведенном Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Его авторы изучили информацию о банковских проводках компаний, имевших счета в одном из крупнейших литовских банков - Ukio (принадлежал Владимиру Романову, лишился лицензии в 2013 году). DW поговорила с одним из авторов расследования, исполнительным директором OCCRP Паулом Раду.

DW: У вас новое крупное расследование о вывозе сомнительных капиталов из России. Но там, похоже, эта история мало кого заставила беспокоиться. В Кремле и в Сбербанке, новом владельце "Тройки", дистанцировались от ответа и от расследования. Вы на такую реакцию рассчитывали, и была ли Россия в фокусе вашего внимания?

Паул Раду: Наш фокус - это общественный интерес, естественно, и в России, и в ЕС. Мы никогда не нацеливаемся на одну какую-то страну. В центре нашего внимания - коррумпированные политики и организованная преступность, а наша задача - проинформировать граждан.

Паул Раду

- Бывший президент и владелец "Тройки Диалог" Рубен Варданян дал понять, что бояться ему нечего. Журналистам он сообщил, что ни ему, ни его партнерам оправдываться не в чем. Что вы сказали бы на это?

- Мы провели не одно расследование под названием "Ландромат"/"Прачечная". И мы понимаем, что люди, облеченные властью, не очень-то беспокоятся о наших разоблачениях в силу сохраняемых ими привилегий. И все же после публикации предыдущих расследований для некоторых из тех, о чьих действиях мы рассказали, особенно для преступников, жизнь усложнилась. Что касается господина Варданяна, то мы никогда не обвиняли его в том, что произошло, и в том, что это он создал всю систему.

Но мы говорим: банк "Тройка Диалог", в создании которого он принимал важное участие и которым руководил, был в центре всей схемы. Проблема в том, что эта схема помогала богатым россиянам, олигархам и крупным региональным руководителям отправлять деньги за границу и инвестировать их в предметы роскоши - виллы в Испании, роскошные яхты и другое. И, главное, она помогала организованным преступным группировкам из России отмывать их деньги. Мы сейчас говорим не об отдельных взятках госчиновников, а об огромных кражах из госбюджета. Эти деньги поступали в систему, созданную "Тройкой Диалог", а затем шли к выгодоприобретателям.

- Но Варданян говорит, что на тот момент все было легально. Вы что на это скажете?

- Это не нам, журналистам, судить - было ли все легально или нет. Но вот пример. Мы обнаружили, что на бедных граждан Армении были зарегистрированы банковские счета, с которых осуществлялись трансакции на десятки миллионов долларов и евро, а эти армяне даже понятия не имели, что являются формальными владельцами этих миллионов. Как по мне, так это проблема.

Не думаю, что когда-либо было легально указывать ложные сведения об истинных владельцах банковских счетов. Но решать не мне. Плюс, не только банковские счета были оформлены на подставных, ничего не подозревающих, лиц, но даже компании в офшорах были записаны на подставных людей. В общем, масса всего, чего не должно было бы происходить, это ненормальный бизнес.

- Но, если честно, давно известно о том, что существует формально легальная, но по сути мошенническая система, от которой получают выгоду все: российские богачи, офшорные юрисдикции и те люди на Западе, которые сотрудничают с этими богачами. Что способно разорвать этот круг?

- Верно, такой ненормальный бизнес появился не вчера. Но кое-что в нынешнем случае по-другому: мы впервые смогли добраться до создателей всей системы. В этом случае это сам банк. Если посмотреть на все те случаи масштабного отмывания денег, которые мы показали в предыдущих расследованиях, банки всегда были в центре схемы. То, как банки работают в международном пространстве, должно измениться.

Сегодня огромное количество банков, практикующих мошеннические схемы, служат интересам криминальных групп - и я говорю не о наркокартелях в Мексике. Эти банки-мошенники открывают корреспондентские счета в более крупных, солидных банках без каких-либо проблем. То есть, комплаенс (проверка клиентов. - Ред.) больших банков очень слаб.

Вот ключевой момент и, может быть, исторический шанс очистить международную банковскую систему. Это касается миллионов. В одном из наших расследований мы показали, как было расхищено более миллиарда долларов из четырех кишиневских банков. Вот конкретно Молдова находится в очень плохом состоянии именно по причине отмывания и кражи денег. Это замкнутый круг, и нам надо что-то с ним сделать.

- Один из героев вашего расследования - виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента. Удалось ли вам обнаружить какие-то именно финансовые связи между ними?

- Мы в прошлый раз работали с тем, что смогли обнаружить в "Панамских досье". В этот раз мы смогли обнаружить, что эти деньги (на счетах Ролдугина. - Ред.) изначально принадлежали "Тройке". Каждое новое расследование нас немного дальше продвигает.

Мы начали расследовать эту систему 10 лет назад и только сейчас начинаем понимать, как и кем она была устроена. Стоящие за этой системой люди имеют огромные состояния, это очень-очень умные люди. В случае с Ролдугиным наш новый вклад заключался в том, что мы показали источник средств. В течение следующих дней и недель мы сможем показать, что это - еще не все.

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