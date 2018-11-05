 Су-27 осуществил ″небезопасный″ перехват самолета-разведчика США | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2018

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Россия

Су-27 осуществил "небезопасный" перехват самолета-разведчика США

Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для машины и экипажа, заявили в ВМС США.

Два истребителя Су-27 (фото из архива)

Два истребителя Су-27 (фото из архива)

Российский истребитель Су-27 в понедельник, 5 ноября, осуществил "небезопасный" перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries Военно-морских сил США, сообщили в ведомстве. Самолет совершал полет над акваторией Черного моря.

По информации ВМС США, перехват был небезопасным в связи с тем, что Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для воздушного судна и экипажа. Кроме того, российский истребитель совершил второй пролет перед ЕР-3E по его курсу. Позже ведомство опубликовало видеозапись перехвата.

Минобороны РФ отрицает грубый перехват

Контекст

Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр. (22.10.2018)

Очередным примером российской военной активности, игнорирующей международные нормы, назвали в Госдепартаменте США сближение Су-27 и американского истребителя над Черным морем. (30.01.2018)

В Министерстве обороны России подтвердили, что Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика в небе над Черным морем. Однако в ведомстве заявили, что российский истребитель соблюдал все необходимые меры безопасности.

В январе похожий инцидент с участием Су-27 уже вызвал возмущение США. Тогда Госдепартамент США подверг критике сближение российского и американского истребителей над Черным морем. Инцидент охарактеризовали "очередным примером российской военной активности, игнорирующей международные нормы".

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    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

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    Виновные лица

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    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

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    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

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    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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