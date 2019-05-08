 Суперджету ″Аэрофлота″ пришлось прервать взлет в Ульяновске | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2019

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Россия

Суперджету "Аэрофлота" пришлось прервать взлет в Ульяновске

В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя гидросистема. Пассажиры отказались лететь на нем и пересели на Airbus A320.

Самолет SSJ 100

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за неполадок с гидросистемой. Как сообщили представители аэропорта в воскресенье, 19 мая, инцидент произошел накануне поздно вечером: во время выруливания самолета на взлетно-посадочную полосу на скорости 55 километров в час сработала аварийная система, и экипаж решил прервать взлет.

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После этого все пассажиры рейса отказались лететь на суперджете. В итоге их пересадили на Airbus A320, который вылетел в Москву с задержкой на 13 часов.

Катастрофа в Шереметьево

Это уже не первый инцидент с самолетами суперджет. 5 мая SSJ 100 "Аэрофлота" загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В результате катастрофы погиб 41 человек.

Росавиация не нашла оснований для приостановки полетов лайнеров этого типа, однако в течение недели после катастрофы в Шереметьево количество рейсов суперджетов "Аэрофлота" сократилось на 14 процентов. Власти никак не комментировали это.

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    Автор: Ксения Сафронова


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